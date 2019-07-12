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Глава Северо-Осетинской медакадемии пойдет под суд за крупное мошенничество

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Глава Северо-Осетинской медакадемии пойдет под суд за крупное мошенничество

Москва, 12 июля. В суд направлено уголовное дело в отношении ректора и проректора Северо-Осетинской государственной медицинской академии. Женщин обвиняют сразу по нескольким статьям УК РФ. Ущерб бюджету РФ от их «деятельности» оценивается в почти 90 млн рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Следователи завершили расследование в отношении ректора Северо-Осетинской государственной медакадемии Тамары Гатагоновой и проректора Жанны Гецаевой. Ректор обвиняется в нескольких преступлениях: «Злоупотребление служебными полномочиями», «Служебный подлог», «Превышение должностных полномочий», «Нецелевое расходование бюджетных средств» и «Мошенничество». Гецаева проходит по трем статьям о злоупотреблении, нецелевом расходовании и мошенничестве.

По данным следствия, Гатагонова, будучи депутатом парламента Республики, вместе с Гецаевой провели открытые аукционы на два госконтракта: для Академии покупались помещения по завышенной цене более 31 млн рублей. На тот момент эта помещения стоили на 10 млн дешевле. 

Помимо этого, по версии следствия, женщины «совершили нецелевое расходование бюджетных средств на сумму более 33 млн рублей», еще миллион рублей удалось «заработать» при помощи мошенничества. 

И это не полный список преступлений, в которых подозревают Гатагонову и Гецаеву. Общая сумма ущерба оценивается в более 86 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд.

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