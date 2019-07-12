Клюев рассказал, как Кикабидзе зарабатывает на тайных корпоративах в России

Москва, 12 июля. Актер Борис Клюев рассказал СМИ о тайных корпоративах грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе в России.

В интервью «МК» Клюев сообщил, что Кикабидзе «хорошо зарабатывает» на корпоративах в России.

«У него в договоре написано, что о его приезде никто не должен знать и чтобы это никак не комментировалось», — сообщил Клюев.

Артист не стал называть источники, заверив лишь, что «хорошо знает эту публику».

Напомним, Вахтанг Кикабидзе, которого в России знали и любили как звезду фильмов Георгия Данелии «Не горюй!» и «Мимино», а также исполнителя песен, часто позволяет себе антироссийские жесты и высказывания. Так, десять лет назад он отказался от российского ордена «Дружбы» в связи с конфликтом в Южной Осетии в августе 2008 года и отменил все концерты в Москве. Артист тогда заявил, что, несмотря на уважение к русскому народу, в связи с военными действиями РФ против Грузии он не может принимать российские награды и выступать в России с концертами. С тех пор Кикабидзе больше не посещал Россию, хотя тут у него остается много поклонников.

25 июня, после начала антироссийских протестов в Грузии, Кикабидзе вновь обвинил Россию в «оккупации» части Грузии, а также позволил себе оскорбительные высказывания в адрес президента РФ. В комментарии Русской службе BBC News 80-летний Кикабидзе заявил, что в Грузии нет русофобии, при этом обвинив в обострении ситуации российскую делегацию, прибывшую в Тбилиси на Межпарламентскую ассамблею православия.

Одно из интервью для DW касалось его отношения к советскому прошлому. Кикабидзе в частности сказал, что «ненавидит герб Советского Союза» и что очень радовался распаду СССР, как и многие в Грузии. При этом артист признал, что в советские времена было больше духовности. За свои антироссийские высказывания Кикабидзе был неоднократно подвернут критике.