Тбилиси, 12 июля. Скандальный грузинский телеведущий Георгий Габуния, позволивший себе оскорбительные высказывания в адрес президента РФ, единственный журналист, который ходит с охраной. Причем «два амбала» его стали сопровождать гораздо раньше — своих соотечественников «недожурналист» злит не в первый раз.

После отвратительной выходки с обращением к главе российского государства на его доме даже повесили табличку «Здесь живет злой петушара Георгий Габуния». Правда, провисела она недолго. О том, как живется Габунии, узнала корреспондент KP.RU. По словам журналистки, на контакт с ней охотно шли соседи Габунии, но не коллеги: на телеканале «Рустави 2», который так бьется за свободу слова, от возможности высказаться в одной из крупнейших российских газет, наотрез отказались.

Однако соседи с удовольствием рассказали о Габунии. Многие знают его с детства. Один из местных жителей говорит, что митинги против телеведущего у дома проходят регулярно.

«Потому и завел Георгий себе охрану. Два амбала прямо до лифта провожают этого дурака и встречают», — пояснил мужчина.

А семья Габунии из-за «подвигов» своего сына ни с кем не общается. По его мнению, им просто стыдно смотреть людям в глаза. Сосед Ваха добавил, что часто видел у дома гендиректора «Рустави 2» Ники Гварамию.

«Постоянно он тут бывал. Вечером приезжал и они по 2–3 часа сидели в машине. Зачем? Странно это все, на работе что ли не наобщались? Говорят, они — «парочка». Но я свечку не держал», — признался сосед.

Он уточнил, что сам Габуния год назад купил себе квартиру себе в другом районе и теперь приезжает в старый дом, чтобы повидаться с родителями. И каждый раз появляется только с охраной.

Местный блогер Леван Зангурашвили вспомнил, как в 2018 году был страшный скандал из-за религиозной выходки Габунии с изображением беременной девы Марии с пистолетом у виска. Изображение вызвало волну гнева в грузинском обществе, но Габуния в своей воскресной программе защищал эту картину, утверждая, что «это — свобода».

«Его тогда самого чуть не распяли. Возмущенный народ пришел к «Рустави 2». Окружил машину в которой сидел Габуния, не давали проехать. Пришлось даже полицию вызывать. Наш митрополит Иов проклял его. А патриархия Грузии объявила бойкот телеканалу», — добавил Зангурашвили.

После скандального выпуска с обращением к Путину Габунию перестали видеть на улице.

«Он, наверное, вообще не выходит из редакции. Никто его нигде не видел, прячется», — предположил блогер.

Леван отметил, что у самого телеканала, к слову, репутация в Грузии со знаком минус, и не посылает его сотрудников (уже и матом) только ленивый. После скандального заявления Гварамии о том, что он будет мочиться в вино и «Боржоми», поставляемые в Россию, в Кахетии идут митинги против него.

Напомним, после того, как Габуния нецензурно высказался в адрес президента России, к зданию телеканала пришли местные жители, возмущенные отвратительным поведением журналиста.

Выпуску на «Рустави 2» предшествовали массовые беспорядки. Большинство экспертов сошлись во мнении, что за протестами в Тбилиси стоят США. Кроме того, в Грузии работает фонд «Свободная Россия», который на деньги Вашингтона ведет антироссийскую деятельность. На территории республики, кроме того, действует Агентство США по международному развитию.

В связи с возможными антироссийскими провокациями президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете авиасообщения с Грузией с 8 июля.