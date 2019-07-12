Великобритания отправила ракетный эсминец в Персидский залив из-за конфликта с Ираном

Лондон, 12 июля. Великобритания направила в Персидский залив ракетный эсминец Duncan после инцидента с британским танкером у берегов Ирана. Об этом сообщил официальный представитель канцелярии премьер-министра Великобритании.

По его словам, эскадренный миноносец Duncan направлен в Персидский залив для обеспечения безопасной навигации и свободы мореходства в регионе. Он также добавил, что британский фрегат Montrose, который в настоящее время несет дежурство в Персидском заливе, отправиться к месту постоянной дислокации для планового обслуживания и смены экипажа.

Напомним, 4 июля власти британского Гибралтара задержали иранский нефтяной супертанкер. Позднее власти Ирана выразил протест британской стороне, назвав неприемлемым задержание танкера в Гибралтаре.

11 июля власти Великобритании сообщили об инциденте с участием британского танкера у берегов Ирана. Американский телеканал CNN со ссылкой на источник из Минобороны США сообщил, что пять малых кораблей, которые якобы принадлежат Ирану, подошли на небезопасное расстояние к британскому танкеру в Персидском заливе, потребовав встать на якорь вблизи территориальных вод Ирана. Британский танкер шел в сопровождении фрегата Montrose, капитан которого «сделал устное предупреждение», после малые корабли пропустили судно.

Позднее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф опроверг данную информацию, отметив, что подобные заявления нацелены на эскалацию напряженности между Тегераном и Лондоном. Он также добавил, что за последние несколько дней иранские военные не контактировали с иностранными кораблями, передает РИА Новости.