Власти Москвы заявили о незаконности митинга 14 июля

Москва, 12 июля. Встреча кандидатов в депутаты Московской городской думы 14 июля будет несанкционированным публичным мероприятием, ее организаторов и участников могут привлечь к ответственности. Об этом заявили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

В социальных сетях и Telegram-каналах ранее появился анонс мероприятия, которое состоится в воскресенье в 14.00 по московскому времени в Новопушкинском сквере. Встреча пройдет под лозунгом «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму». Как заявил один из претендентов Дмитрий Гудков, в Facebook на митинг уже зарегистрировались свыше трех тысяч человек.

Первый замглавы департамента Василий Олейник, подчеркнул, что анонсированная встреча попадает под нормы федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Организаторы мероприятия, уточнил он, не уведомили органы исполнительной власти в установленном порядке о его проведении, а также не согласовали место встречи участников.

«Имеет место попытка проведения несанкционированной акции под видом встречи с избирателями», — подчеркнул Олейник.

Он обратил внимание, что власти Москвы согласовали проведение публичных мероприятий с аналогичными целями на 20 и 21 июля, однако этот факт оппозицией был проигнорирован.

Напомним, приближенные скандально известного блогера Алексея Навального — Любовь Соболь, Илья Яшин, Владимир Милов — пытаются всеми правдами и неправдами попасть в списки кандидатов в Мосгордуму. На публику они изображают из себя жертв, заявляя, что трудности им создает якобы московская мэрия, которая «продвигает своих кандидатов». Однако люди, знающие всю правду о «сборе» подписей рассказали, что волонтеров просто использовали, чтобы подделать как можно большее количество голосов, а юрист ФБК Соболь и вовсе их унижала.

В настоящее время идет проверка подписей всех кандидатов. Периодически вскрываются нарушения, и некоторая часть подписных листов отбраковывается. Оппозиционные кандидаты, в особенности представители Навального, реагируют на проверки истериками, подозревая в злом умысле экспертов за каждый сторонний жест, а также скандальными пикетами на улице, призывая поддержать кандидатов.

Выяснилось, что Яшин, Соболь и другие «независимые от законов РФ» кандидаты использовали для заполнения своих подписных листов «левые данные» в числе прочих «хитрых приемов». Среди подписей, которые они подали в столичный избирком оказались покойники.

Мертвецы были замечены также в подписных листах Гудкова, Ивана Жданова, Александра Соловьева, Кирилла Гончарова и Андрея Бабушкина. Полсотни «мертвых душ» обнаружил среди подписей шести кандидатов в Мосгордуму юрист Илья Ремесло.