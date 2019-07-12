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Автобус с россиянами разбился в ДТП в Абхазии, есть жертвы

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Автобус с россиянами разбился в ДТП в Абхазии, есть жертвы

Гагра, 12 июля. Россиянка погибла в дорожно-транспортном происшествии с туристическим автобусом, которое произошло в абхазской Гагре, еще пятеро граждан пострадали. Об этом рассказал пресс-секретарь посольства РФ в иностранном государстве Денис Лавриков.

По данным генеральной прокуратуры республики, трагедия произошла в пятницу примерно в 15.40 по местному времени (совпадает с московским). В автомобильном тоннеле столкнулись и разбились туристический микроавтобус Volkswagen Caravelle и легковой автомобиль Honda Fit, 

«Было граждан России шесть, из них один ребенок 2011 года рождения», — уточнил Лавриков.

По словам пресс-секретаря, пять человек госпитализированы. В Генпрокуратуре Абхазии уточнили, что жертв аварии доставили в городскую больницу Гагры, медики оценили их повреждения как легкой и средней степени тяжести. Одна из пассажирок погибла.

В минувшую среду автомобиль посольства России попал в аварию в Албании, два человека пострадали. По данным Albanian Daily News, ДТП произошло на Адриатическом побережье, на автомобильной трассе между городами Рогожина и Кавая. Один из пострадавших — сотрудник диппредставительтства в Тиране.

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Источник: РИА Новости
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