Сирия, 13 июля. ВВС Турции продолжили авианалеты в Северном Ираке. Курды за выкуп вывозят семьи террористов ИГ1 из Хасаки в Алеппо. САА отбила у исламистов город Аль-Хамамият на северо-западе Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществляли боевые вылеты в северной части Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: выбили исламистов из города Аль-Хамамият в Хаме; обследовали территории вокруг Субейхана в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир Аш-Шам»: вела провокационные обстрелы на северо-западе Хамы.

«Исламское государство»1: взяло на себя ответственность за организацию взрывов в Хасаке; заявило о потерях курдов в результате взрыва в городе Дибан в провинции Дейр-эз-Зор.

Международная коалиция: арестовала предполагаемого боевика ИГ в городе Абу-Нитель в Дейр-эз-Зоре; направила военный конвой в Хасаку.

Курды: за выкуп вывозят семьи ИГИЛ1 из лагеря «Аль-Хол» в Алеппо; заявили о своей причастности ко взрывам в Африне.

ВС Турции: ликвидировали шесть террористов РПК в Иракском Курдистане.

Провинция Латакия

На севере провинции вновь отмечались вооруженные стычки между правительственными войсками и боевиками исламистских бандгрупп. По информации военного источника в сети Twitter (AlnasarArmy), джихадисты инициировали боевые действия, открыв огонь по позициям Сирийской арабской армии (САА) на линии соприкосновения сил сторон.

Кроме того, джихадисты предприняли попытку нанести удары по военному аэродрому «Хмеймим» юго-восточнее административного центра региона. Комплексы ПВО, размещенные на базе, отразили атаку, перехватив задействованные исламистами боевые беспилотники, прежде чем они успели приблизиться к объекту. Об этом сообщал Twitter-канал (SyriawatanNews).

Провинция Алеппо

Курдские радикалы, осуществляющие подпольную деятельность в оккупированных протурецкими бандгруппами районах, взяли на себя ответственность за взрывы в Африне, которые произошли в четверг. Согласно информации новостного портала Aleppo Media Center, курдская группировка «Силы освобождения Африна» действовала в рамках операции «Гнев оливок», направленной на уничтожение поддерживаемых Анкарой исламистов. Однако при взрывах также пострадали и местные жители. Так, сообщалось о гибели не менее 11 гражданских лиц, тогда как еще около 40 человек получили ранения.

Провинция Хомс

Новая партия перемещенных лиц покинула лагерь «Эр-Рукбан», находящийся в «зоне безопасности» на незаконно оккупированной США территории. Более 500 беженцев перешли в освобожденные правительственными войсками районы через пункт пропуска «Джлеб». Отмечается, что сирийцы были обеспечены всем необходимым, а также получили медицинскую помощь от российских специалистов. Напомним, местные активисты не раз публиковали данные о катастрофической гуманитарной ситуации, сложившейся в лагере. Обстановка в пункте временного размещения продолжает ухудшаться и сейчас, ввиду того что «Эр-Рукбан» фактически находится под контролем поддерживаемых Вашингтоном боевиков вооруженной оппозиции, которые препятствуют выходу людей из лагеря, а также конфискуют продовольствие, прибывающее в составе гумконвоев. Кроме того, ранее стало известно, что за возможность покинуть «Эр-Рукбан» джихадисты требуют у беженцев выкуп в размере 1500 долларов.

Провинция Дейр-эз-Зор

В минувшие сутки силы международной коалиции провели десантную операцию в населенном пункте Абу-Нитель в Восточном Дейр-эз-Зоре. Согласно информации новостного агентства Jorf News, военные западного альянса задержали мужчину по имени Махмуд Аль-Ясин по обвинению в сотрудничестве с боевиками «Исламского государства». Поступали данные о том, что во время обследования территорий города были задействованы вертолеты, а также бронемашины курдских отрядов.

Тем временем Сирийская арабская армия (САА) прибегла к поиску подпольных ячеек террористической группировки на западном побережье Евфрата. По сведениям военного источника в Twitter (DeirEzzor24), военнослужащие правительственных сил работали в пригородах населенного пункта Субейхан, в результате чего им удалось арестовать несколько подозреваемых.

Во второй половине дня прогремел взрыв в оккупированном курдами городе Дибан юго-восточнее Дейр-эз-Зора. По данным интернет-портала Masar Press Agency, СВУ было установлено на местном рынке. Позднее подконтрольные ИГ медиапорталы заявили о причастности террористов ко взрыву, а также сообщили о том, что он привел к потерям в рядах SDF.

Провинция Хама

В минувшие сутки правительственные войска продолжили развивать наступление на позиции джихадистов из группировок «Джейш Аль-Изза» и «Джебхат Ан-Нусра»1*** северо-западнее административного центра провинции. Согласно данным Twitter-канала (NovostiDamask), благодаря поддержке ВКС России силам САР удалось восстановить контроль над городом Аль-Хамамият. Кроме того, по информации новостного портала Egy Saudi, во время столкновений были нейтрализованы не менее 40 боевиков.

После полудня радикалы вновь приступили к провокационным обстрелам на линии разграничения сил. Так, под ударом оказался подконтрольный САА населенный пункт Аш-Шлиут, передавал медиапортал Aleppo Media Center. Позднее джихадисты также обстреливали освобожденный Аль-Хамамият. В качестве ответных действий ВКС РФ атаковали укрепрайоны исламистов в окрестностях городов Аз-Залакият, Арбаин и Кафр-Зета, о чем сообщал Telegram-канал (hmosyrian1).

Провинция Хасака

Накануне подконтрольные ИГИЛ медиапорталы сообщили о том, что подпольные ячейки группировки имеют отношение ко взрывам, прогремевшим в городах Хасака и Камышлы в этот четверг. Напомним, жертвами произошедшего стали 11 гражданских лиц и один из членов «милиции» курдов «Асайиш».

Во второй половине дня стало известно о том, что «Демократические силы Сирии» (SDF) перевозят семьи боевиков ИГ из лагеря «Аль-Хол» в занимаемые протурецкими боевиками районы Алеппо за выкуп. По информации военного источника в сети Twitter (Trofoca_lucifuge), родственники джихадистов ИГ, желающие покинуть пункт временного размещения, должны были заплатить сумму в размере от 500 до 2500 долларов.

В Сирию прибыл еще один военный конвой международной коалиции. Колонна с подкреплениями пересекла границу в районе погранперехода «Семалка» на северо-востоке Хасаки. Военные эксперты полагают, что переброшенная техника и оборудование будут использованы в ходе строительства очередной военной базы США на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Ирак

В Иракском Курдистане вновь отмечались боевые вылеты турецких ВВС. Как передавал Twitter-канал (aa_russian), авианалеты привели к ликвидации как минимум шести террористов Рабочей партии Курдистана (РПК), запрещенной во многих странах. Как известно, Турция действует в рамках операции «Коготь», целью которой является зачистка приграничных с Ираком районов от боевиков радикальных курдских формирований. Тем не менее на данных территориях проживает и гражданское население, которое также может пострадать во время бомбардировок ВВС Турции.

Вечером прогремел взрыв в провинции Дияла. Бомба сработала в населенном пункте Эс-Саадия, в результате чего были ранены четыре бойца ополченческих отрядов Силы народной мобилизации, принимавших участие в спецоперации по поиску и уничтожению подпольных групп ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.