Глава МВД Эстонии сделал неожиданное заявление о «российской угрозе»

Москва, 12 июля. Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме неожиданно для большинства эстонских политиков заявил об отсутствии так называемой «российской угрозы» в Прибалтике.

«Я думаю, что ни одна из сторон — ни США, ни ЕС, ни Россия — не хотят здесь (в Прибалтике) конфликта, потому что все понимают, что горячие точки сегодня на юге», — заявил Хельме в интервью Baltnews.

Журналисты поинтересовались у него, рассматривает ли он возможность нападения со стороны России. Министр на это ответил, что не верит в подобный сценарий развития событий в ближайшем будущем. Как сообщают «Известия», Хельме добавил, что конфликт в Прибалтике не принесет пользы никому. Исключением являются только США, «у которых имеются глобальные интересы».

Говоря об эстонско-российских отношениях, министр отметил, что прорыва тут в ближайшем будущем не произойдет, политика между РФ и Эстонией будет развиваться по инерции.

Комментируя интервью Хельме, первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров в интервью RT подчеркнул, что «вся старая Европа давно это знала и понимала, что никакой угрозы от России не исходит для стран Прибалтики».

Он выразил уверенность, что со временем Европа придет к полному пониманию, что реальной угрозы от России нет.

Напомним, в марте эстонская служба внешней разведки утверждала, что в 2019 году Россия попытается вмешаться в выборы в Европейский парламент, продолжит «операции влияния» против Запада и подготовку к потенциальному вооруженному конфликту с НАТО, передавала «Газета.ру». После анализа последних военных учений России авторы доклада пришли к выводу, что «российские вооруженные силы последовательно готовятся к широкомасштабному военному конфликту с НАТО».