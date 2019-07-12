Сирия, 12 июля. Боевики подозреваются в подготовке новой провокации с химоружием в Идлибе. Протурецкие исламисты расхищают объекты культурного наследия в Африне. Медиапорталы ИГ1 заявляют о потерях курдов в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атакуют позиции исламистов на юге Идлиба.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): вывозит объекты культурного наследия из Африна в Турцию.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве женщины в Восточном Дейр-эз-Зоре; обвиняется в организации взрыва в иракской провинции Дияла.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ответным артобстрелам САА в северной части Хамы.

Курды: понесли потери в результате взрыва в городе Дибан в провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Twitter (preamegeras) сообщает о том, что исламисты продолжают раскопки в кантоне Африн на северо-западе Алеппо. Боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) и других незаконных бандформирований, поддерживаемых Турцией, вывозят объекты культурного наследия, обнаруженные на холме Айн-Дара. Большая часть из них датируется 1000-1500 годами до нашей эры. Отмечается, что после расчистки данных территорий здесь будет размещена новая военная база. Как известно, разграбление памятников сирийской культуры в оккупированных боевиками районах наблюдалось и ранее. Впоследствии археологические находки, как правило, транспортируют в Турцию, где они выставляются на продажу.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационный портал Masar Press Agency сообщает о том, что на востоке провинции было обнаружено тело неизвестной женщины, которая была убита выстрелом в голову в районе населенного пункта Аль-Джаради, оккупированного «Демократическими силами Сирии»**** (SDF). Предполагается, что нападение на нее было совершено террористами подпольных ячеек «Исламского государства», вылазки которых все чаще отмечаются на занимаемых курдами территориях провинции. Более подробная информация в настоящий момент выясняется.

Между тем поступили сведения о последствиях взрыва, прогремевшего в городе Дибан несколько часов назад. В соответствии с данными Twitter-канала (jacksanders1965), ссылающегося на подконтрольные ИГИЛ1 медиапорталы, детонация бомбы, заложенной боевиками террористической группировки, привела к гибели или ранению 12 бойцов «демократической армии». Курдские источники пока не подтверждали данную информацию.

Провинция Идлиб

Постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин сообщил о том, что боевики готовятся к новой провокации с применением химического оружия. Поводом к подобному выводу стали появившиеся в социальных сетях сообщения оппозиционных порталов о том, что Сирийская арабская армия (САА) якобы владеет скрытыми запасами химоружия. Подобным образом исламисты, как правило, пытаются заранее отвести подозрения от себя, дабы впоследствии обвинить в проведении химатаки правительственные силы.

Между тем сирийские ВВС продолжают осуществлять боевые вылеты в Южном Идлибе. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (anasanas84), авиаудары пришлись по расположениям боевиков «Джебхат Ан-Нусры»1*** и выступающих на ее стороне бандгрупп в районе населенных пунктов Кафр-Саджна и Ар-Ракая.

Провинция Хама

Боевики возобновили публикацию сообщений о потерях Сирийской арабской армии (САА) на границах «Большого Идлиба». Оппозиционный Twitter-канал (thiqanewsagency) заявляет об уничтожении бронеавтомобиля правительственных подразделений в районе освобожденного населенного пункта Аль-Хамамият на севере провинции. Данные сведения пока требуют подтверждения.

Тем временем артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) приступили к обстрелам зон дислокации джихадистов. Согласно информации новостного портала Baladi-News, под ударом оказались военные объекты боевиков на окраине поселения Дувейр Аль-Акрад. Данные о нанесенном радикалам уроне в настоящий момент уточняются.

Ирак

В иракской провинции Дияла прогремел взрыв. По сведениям новостного агентства Iraqi News, в результате детонации СВУ ранения получили четыре бойца проправительственного ополчения «Хашд Аш-Шааби». Инцидент произошел в городе Эс-Саадия спустя несколько часов после начала в регионе военной операции, направленной на поиск и ликвидацию так называемых «спящих ячеек» «Исламского государства». Напомним, о полной зачистке территорий страны от ИГИЛ бывший премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади объявил еще в конце 2017 года, однако некоторые джихадисты террористической группировки до сих пор продолжают вести террористическую деятельность подпольно.

1 Организация запрещена на территории РФ.