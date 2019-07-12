Андрею Малахову отпустили старые грехи за телемост Россия — Украина

Известный телеведущий Андрей Малахов блистательно провел телемост Россия — Украина, чем порадовал своего теперь уже бывшего критика, блогера и общественника, члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадима Манукяна.

Ранее наблюдатели заметили, что Малахов значительно снизил скандальность своей авторской программы «Прямой эфир», в которой раньше активно полоскали грязное белье звезд шоу-бизнеса. По мнению наблюдателей, тут могло сыграть роль недовольство телезрителей, поддержавших петицию о закрытии «Прямого эфира с Андреем Малаховым», инициатором создания которой выступил Манукян.

Размышляя о новом образе Андрея Малахова, Вадим Манукян сказал корреспонденту Федерального агентства новостей, что очень рад метаморфозе тележурналиста, поразившей его во время телемоста Россия — Украина.

«В прошлом я высказывал много критических слов в адрес Малахова, — говорит Вадим. — Мне действительно не нравился треш, которым порой не брезговала программа «Прямой эфир». Все понимаю: рейтинги, деньги, но все это не для федерального ТВ. Уровень не тот. Однако со временем наполнение программы стало меняться, появилось больше жизненных историй».

Манукян рассказал, что с ним на связь выходили сотрудники коллектива программ «Прямой эфир» и «Привет, Андрей!».

«Они говорили, что я несправедлив к Малахову в своей критике. Потом [актриса, дочь Спартака Мишулина] Карина Мишулина, с которой я познакомился во время интервью с ней, рассказала, как в важный для нее момент Малахов ее поддержал. А затем Андрей первым поддержал мою инициативу о награждении бортпроводника Максима Моисеева, героически погибшего при спасении пассажиров во время пожара в «Шереметьево», — говорит блогер.

По словам собеседника ФАН, он очень обрадовался, узнав, что именно Андрей Малахов станет ведущим многострадального телемоста Россия — Украина.

«Мне было очень неприятно читать реакцию на это решение в украинском сегменте Facebook, где Малахова оскорбляли, в том числе известные на Украине люди. Это было низко, мерзко, отвратительно, — говорит Вадим. — Сам я полностью поменял мнение об Андрее как о человеке. Я знаю, что его призвание — объединять людей, и его блистательное ведение телемоста это в очередной раз подтвердило. Я был поражен, как замечательно он с этим справился. Очень рад, что историческая и гуманитарная миссия, которая отнюдь не внезапно свалилась на Малахова в виде телемоста Россия — Украина, позволила ему нащупать альтернативу тому, что у него раньше порой происходило на «Прямых эфирах».

По словам Манукяна, формат, который был опробован во время телемоста Россия — Украина, максимально подходит Малахову.

«Хотя я и был суровым критиком Андрея, теперь, после телемоста, выражаясь фигурально, отпускаю ему все прошлые грехи. Он интеллектуал, эрудит, всегда на волне новостной повестки. Желаю ему раскрыть свой потенциал в абсолютно новом телевизионном формате, где он будет объединять людей и дарить им только позитивные эмоции», — резюмировал Вадим Манукян.

Напомним, ранее заслуженная артистка Украины Лидия Чащина в ходе телемоста «Надо поговорить», который, несмотря на противодействие Киева, прошел в пятницу вечером на телеканале «Россия 1», призвала политиков не вмешиваться в отношения украинцев и россиян.

Телемост между Москвой и Киевом под названием «Надо поговорить» должны были провести вечером 12 июля телеканалы «Россия 1» и украинский NewsOne. Однако после того, как в адрес журналистов NewsOne посыпались угрозы от националистов, а у здания телекомпании начались беспорядки, телемост пришлось отменить. В результате телемост был проведен из московской студии телеканала «Россия 1».