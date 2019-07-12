Путепровод в Реутове будет достроен с опережением графика

Москва, 12 июля. Строительство путепровода в Реутове будет завершено с опережением графика в сентябре 2019 года. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Строительство путепровода было начато после обращения жителей Реутова к главе Московской области. По их словам, из-за железнодорожного переезда образуются большие пробки, время ожидания в которых может достигать нескольких часов. Новая дорожная развязка поможет разгрузить транспортную обстановку.

В настоящее время на путепроводе осуществляется монтаж пролетного строения, а также создание подпорных стен. Глава Подмосковья Андрей Воробьев посетил строительную площадку, чтобы лично проверить ход работ.

«Очень приятно, что строители добросовестно работают. В сентябре проект будет сдан, хотя по графику это должно было произойти в декабре. Мы встречались с жителями, они очень ждут этот путепровод», — отметил губернатор.

Воробьев также добавил, что путепровод разгрузит дорожную ситуацию в Реутове, Балашихе и микрорайоне Железнодорожный, передает телеканал «360». Протяженность четырехполосного путепровода составит 1,2 километра, его пропускная способность будет достигать 30 тысяч автомобилей в сутки.