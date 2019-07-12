Зеленский одной выразительной фразой передал содержание разговора с Путиным

Киев, 12 июля. Президент Украины Владимир Зеленский красноречивой фразой прокомментировал телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Видеозапись опубликована в Telegram-канале журналистки Ольги Скабеевой.

«У меня корона с головы не спадет, и жизнь ребят — это самое главное», — сказал он на встрече с матерями задержанных после керченской провокации украинских моряков.

Зеленский добавил, что в разговоре с российским лидером не видит ничего плохого, а также заявил о готовности к обмену заключенными между странами.

Ранее стало известно, что Зеленский помиловал рядового украинского добровольческого батальона «Днепр» Сергея Литвинова, осужденного в России за убийство мирных жителей в Донбассе. По данным российских следователей, Литвинов пришел на территорию Ростовской области, где обратился в больницу под видом мирного жителя, желая получить медицинскую помощь. Там он и был задержан.

Накануне Зеленский и Путин провели первые телефонные переговоры. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, стороны обсудили ситуацию на юго-востоке Украины, возвращение лиц, удерживаемых с обеих сторон, а также продолжение переговоров в «нормандском формате». Украинская сторона заявила, что эти переговоры стали шагом к возрождению «нормандского формата».