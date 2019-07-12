ЦИК Украины отказался регистрировать официальных наблюдателей из РФ

Киев, 12 июля. Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации 17 наблюдателям от Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ, которые являются гражданами РФ. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома Украины.

«Решение принято в связи с тем, что указанные лица являются гражданами Российской Федерации, в соответствии с требованиями закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины» они не могут быть официальными наблюдателями», — говорится в сообщении.

Напомним, в феврале 2019 года Верховная рада приняла закон, который запрещает гражданам РФ участвовать в международных наблюдательных миссиях на президентских и парламентских выборах на Украине.

В свою очередь российская сторона выразила сожаление в связи с попытками Киева препятствовать участию наблюдателей из РФ в украинских выборах. При этом МИД РФ призвал ОБСЕ обратить внимание на нарушения демократических принципов с украинской стороны.

Позднее глава БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир заявила, что в организации разочарованы решением Киева не допустить российских наблюдателей на украинские выборы. Она также добавила, что действия Украины противоречат принципам и обязательствам государств-участников ОБСЕ.

20 мая 2019 года Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В ходе церемонии инаугурации Зеленский заявил о роспуске Верховной рады. Позднее Зеленский подписал указ о проведении досрочных выборов, которые назначены на 21 июля. Выборы в украинский парламент пройдут по смешанной системе. Половина депутатов будут избрана по партийным спискам, а другая половина в мажоритарных округах.