Телеканал «112 Украина» просит защиты от радикалов у международных организаций

Киев, 12 июля. Руководство украинского телеканала «112 Украина» обратилось к международным организациям с просьбой о помощи, опасаясь за жизнь и здоровье своих журналистов: радикалы готовят акции протеста у стен телеканала после анонса фильма Оливера Стоуна «В борьбе за Украину».

Телеканал «112 Украина», владельцем которого является Виктор Медведчук, ранее анонсировал показ фильма американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину». Создатели фильма взяли эксклюзивное интервью у президента России Владимира Путина. Генпрокурор Украины Юрий Луценко в ответ пригрозил привлечь к ответственности телеканал.

Позднее стало известно, что радикалы готовят акцию протеста у стен телеканала в субботу, 13 июля.

В связи с этим гендиректор «112 Украина» Егор Бенкендорф опубликовал открытое письмо, чтобы «привлечь внимание к срочной необходимости в защите одного из самых популярных украинских телеканалов, нынешние нападки на который свидетельствуют о серьезной угрозе свободе слова и независимости СМИ как главных ценностей демократического общества».

Бенкендорф отметил, что и ранее телеканал становился «объектом нападок со стороны отдельных политиков, которые выступают против свободы слова». Однако сегодня «оказался под угрозой прямого физического нападения со стороны радикально настроенных организаций».

По его словам, с начала предвыборной гонки политики пытаются использовать редакционную политику телеканала «как объект нападок и инструмент для обеспечения дешевого политического пиара».

«Поэтому мы обращаемся к вам с просьбой высказать свою позицию по защите нашего права на профессию, права людей получать объективную информацию, а также права на свободу выражения взглядов, права мыслить и говорить свободно», — обратился Бенкендорф в дипломатические миссии и авторитетные международные организации.

В пятницу, как сообщал RT, Луценко пригрозил, что «за любые попытки прошлые (телемост) и будущие (демонстрация российско-украинского фильма, который рекламируется на канале Медведчука) будет ответственность».

Ранее Генпрокуратура Украины также завела уголовное дело из-за намерения телеканала NewsOne провести телемост с российским каналом «Россия 1» под названием «Надо поговорить». Идея вызвала возмущение украинских властей. После того, как в адрес сотрудников украинского NewsOne посыпались угрозы физической расправы, а у здания телекомпании развернулись протестные акции, руководство канала сообщило, что телемост состоится на российском телевидении.

Вечером в пятницу стартовал телемост между Москвой и Киевом в рамках программы «Надо поговорить». Он проводится впервые за несколько лет. В российской студии находятся ведущие Андрей Малахов и Мария Ситтель. Украинская сторона вышла в эфир с помощью Skype, сообщала «Газета.ру».