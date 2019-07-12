Военный эксперт рассказал, от кого защитят Турцию российские С-400

Россия начала поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию. Соответствующая договоренность между Москвой и Анкарой была достигнута еще в 2017 году. Турецкая сторона должна получить четыре дивизиона С-400 на общую сумму в 2,5 миллиарда долларов.

«Первая партия компонентов ЗРК С-400 поступила в Турцию. Доставка осуществляется на авиабазу «Мюртед» в провинции Анкара», — заявили в министерстве обороны Турции.

Федеральное агентство новостей обсудило различные аспекты этой сделки с директором Музея войск ПВО, военным историком Юрием Кнутовым.

— От кого собирается защищаться Турция?

— У Турции довольно сложные отношения с целым рядом стран региона. Во-первых, это, конечно, Иран. Это Израиль, с которым у Турции периодически возникают конфликтные ситуации. Это такое крупное государство, как Саудовская Аравия. И, естественно, возникают конфликты со странами НАТО. В первую очередь с США, отношения с которыми обострились из-за того, что именно американцы стояли за попыткой переворота, которая должна была привести к свержению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. После этого он задумался…

— Как Вам кажется, он самостоятельно узнал о том, что готовится переворот?

— Есть такая неофициальная информация, что российская разведка предупредила турецкого лидера о перевороте и тем самым спасла ему жизнь. И, естественно, Эрдогану нужно думать о собственной безопасности, зная, что [Фетхуллах] Гюлен пытался его свергнуть, а за Гюленом стоит Вашингтон, не собирающийся его, как известно, выдавать. Не стоит забывать и о желании президента Турции если и не воссоздать Османскую империю, то, по крайней мере, значительно усилить влияние страны в регионе. И Эрдоган этим занимается.

— Но ведь США пытались продать ему свои системы…

— Да, американцы предлагали ему свои комплексы Patriot, в первую очередь противовоздушный, имеющие ряд особенностей, так же как и противоракетный и противокосмический комплекс THAAD. Эрдогану предлагали и Patriot, и THAAD. Но, во-первых, в совокупности это в разы дороже, чем наши С-400, схожие с обоими американскими комплексами, а по ряду параметров — лучше Patriot. Но самое главное в том, что оба комплекса США работают лишь при наличии системы спутников. То есть им нужно наведение и предварительная информация со спутников, которая передается на командный пункт, расположенный в США. Оттуда информация идет на спутник связи, откуда дается целеуказание станциям наведения ракет. Таким образом, получается, что эти спутники можно отключить в любую секунду.

— Но ведь это действительно качественные системы, или…?

— Patriot, как показал опыт Саудовской Аравии, зачастую не справляется даже со старыми ракетами, которые стоят на вооружении хуситов. В связи с этим, кстати, эта страна также проявила в свое время интерес к С-400.

— Но ведь речь шла и об американских самолетах-невидимках F-35…

— Что же касается F-35, от которых Турция отказалась, то это связано с тем, что эти самолеты как боевая машина показывают себя пока крайне слабо и эффективны только в большом количестве, работая как нейросеть. Но, опять же, для этого нужно иметь специальный центр, куда стекается вся информация и обрабатывается для дальнейшего целераспределения. Для США это было бы очень выгодно, потому что позволило бы контролировать пространство, собирать информацию, оценивать и принимать практически мгновенные решения по нейтрализации каких-то ситуаций.

— Что стало в итоге решающим для Турции при закупке наших комплексов?

— Очевидно, что в своем выборе Турция оценивала, во-первых, необходимость решения задач противоракетной и противовоздушной обороны, во-вторых, полную зависимость американских систем от Пентагона и, в-третьих, ценовое преимущество российских комплексов. Кроме того, важно и то, что Россия вместе с С-400 передала Анкаре ряд технологий и у Турции теперь появляется возможность совершить довольно серьезный технологический рывок сначала военно-промышленного комплекса, а в перспективе — всей промышленности. Безусловно, это — уникальная сделка!

С другой стороны, поскольку мы будем помогать Турции строить атомную электростанцию, ее нужно защищать от террористических угроз. С этой задачей может справиться только современная система класса С-400. И в совокупности эта ситуация для Турции оказалась крайне выгодна.

— Как Вам кажется, закупка Турцией наших С-400 — разовая ситуация или можно говорить о некой тенденции?

— Я думаю, что эта тенденция будет и дальше развиваться. Индия также пойдет по пути закупки наших С-400, есть информация о Вьетнаме. Порядка десяти государств проявили интерес к нашей системе.

— Были ли внесены некие, будем так говорить, коррективы в поставленные Турции С-400?

— Системы, поставленные Турции, — это экспортный вариант, и они отличаются от тех, что стоят у нас на вооружении. Дело в том, что у нас в свое время был горький опыт, когда в середине 60-х годов мы продали в Индонезию комплекс СА-75 «Двина». Там американцы организовали потом переворот, изучили этот комплекс и полностью поменяли тактику ведения боевых действий во Вьетнаме. Вьетнамцам и нашим советникам пришлось очень тяжело. Если до этого у нас в среднем уходило полторы ракеты на сбитый самолет, то после этого — 5–7. Поэтому я надеюсь, что ультрасовременные системы, которые мы сейчас продаем за рубеж, имеют соответствующие ограничения по принципиальным боевым характеристикам. И при утечке информации они не позволят нейтрализовать наши комплексы, которые защищают воздушно-космическое пространство нашей страны.