Военные и оппозиция в Судане договорились: что это значит

В суданском Хартуме подписали черновой договор о создании суверенного правительства. После месяцев протестов и кровопролития военные и гражданские пришли к соглашению.

В начале июля мир облетела радостная весть — в Судане наконец врубили Интернет. Его не было весь июнь, так как власти опасались, что социальные сети поднимут очередную волну демонстраций (первая уже смыла президента Омара Аль-Башира).

Но, кажется, «шторм» закончился. Переходный военный совет (ПВС) и оппозиционные силы декларации за свободу и перемены (СДСП) договорились о создании общего органа власти. Окончательно стороны подтвердили свои намерения в четверг на закрытой встрече в одном из VIP-залов гостиницы «Коринтия» в столице Судана.

Разумеется, как и положено в этой стране, не обошлось без «экшена».

В комитете по безопасности переходного военного совета рассказали о неудачной попытке государственного переворота. В итоге офицеров-заговорщиков арестовали, а переговоры в Хартуме благополучно завершились.

План такой

В течение трех лет страной будут управлять три органа государственной власти: суверенный совет Судана, правительство (совет министров) и законодательный совет.

Суверенный совет — своего рода коллективный президент — будет состоять из 11 членов: по пять человек от ПВС и СДСП. Еще один будет избираться совместно (вроде как это будет гражданский с военным прошлым, чтобы все были довольны). Сначала совет возглавит представитель от военных, а через 21 месяц у руля встанут СДСП (на 18 месяцев).

Лишь пять из семи членов ПВС войдут в суверенный совет. Оставшиеся двое возглавят министерства внутренних дел и обороны. Предполагается, что совет будет заниматься внешней политикой и подписанием законов, разработанных законодательным советом.

Правительство, согласно плану, будет полностью формировать СДСП (кроме министров обороны и внутренних дел, которыми станут, как я уже сказал, члены ПВС). Ну, а законодательный совет появится в течении трех месяцев после того, как будет создан суверенный совет и правительство. Как именно будет формироваться этот орган — пока неясно.

Но не спешите радоваться

Во-первых, это Судан. Любой, кто проработал в этой стране хотя бы неделю, подтвердит, что здесь может произойти все, что угодно. Кроме, пожалуй, одного — суданец никогда не станет пунктуальным.

Во-вторых, до сих пор существует масса разногласий между военными и гражданскими относительно нынешних договоренностей. Например, каким образом суверенный совет будет принимать решения — большинством из 2/3 голосов, или простым большинством голосов.

Кроме того, разгорелся спор, как формировать законодательный совет. СДСП настаивает, чтобы 66% совета отошли оппозиции, а ПВС предлагает сохранить за военными большинство голосов. Как вариант, 33% оставить ПВС, а остальные 67% поделить на три части поровну между ПВС, СДСП и другими политическими партиями.

То есть, несмотря на то, что стороны осознают важность диалога, отказываться от власти никто не намерен. И это может в конечном итоге перерасти в серьезную политическую проблему. Вплоть до срыва работы механизма и возобновления беспорядков в стране.

К тому же есть силы, которые не принимают активного участия в нынешних процессах. Речь идет прежде всего о партии «Умма» (в нее входят религиозные суфии). Лидер движения Садык аль-Махди (самый яростный противник экс-президента Омара Аль-Башира) отказался от участия в органах власти переходного периода. Как и члены Ассоциации суданских профессионалов (АСП), которые будут исполнять лишь наблюдательные функции.

В свою очередь глава Суданского освободительного движения (СОД) Абдул Вахид ан-Нур вообще отказался признать законным соглашение между ПВС и СДСП.