Историк моды раскритиковал костюмы в сериале Netflix «Последние цари»

Москва, 12 июля. Некоторые драгоценные украшения, которые стоили миллионы, в сериале от Netflix «Последние цари» выглядят как дешевая бижутерия, считает историк моды и бренд-менеджер торговой марки Кети Топурии Павел Матюнин.

Первая серия сериала рассказывает о том, как Александру Федоровну собирают на церемонию венчания с Николаем II. Ее старшая сестра помогает надевать будущей императрице драгоценные украшения. Их носила Екатерина Великая. Однако сами серьги выглядят весьма дешево, да к тому же их с трудом можно отнести в стилю XVIII века. В действительности серьги-вишни были очень тяжелыми, их создавали специально для Екатерины Великой из алмазов и золота.

«Диадемы и серьги императрицы выполнены из очень дешевой бижутерии. Можно было подобрать более качественные аксессуары для фильма, не говоря уже о бриллиантах. В России есть ювелирные дома, которые отдают дань традиции Императорского дома и создают точные копии», — сказал историк моды в комментарии «Пятому каналу».

Если в реальности на будущей императрице было 10-килограммовое роскошное платье белого цвета с длинными рукавами, которые украшены перьями птицы марабу, то в сериале подвенечный наряд Александры Федоровны выглядит очень бедно.

Также в «Последних царях» есть проблемы и с диадемой. Будущие императрицы обычно шли под венец в диадеме Марии Федоровны — жены Павла I. Драгоценное украшение было изготовлено из чистейших бриллиантов, а центром всей композиции был крупный розовый бриллиант. Но в сериале на Александре Федоровне диадема с жемчугом.

В кинокартине меховая часть мантии монархов изготовлена из дешевого материала, и это сразу бросается в глаза. По словам Матюнина, на самом деле мантии были сшиты в фирме Сапожникова из белого атласа, на них присутствовала гладкая грань с гербами и серебряные шнуры с кистями.

«Здесь же мы видим совершенно другой цвет (болотный. — Прим. ФАН). На настоящей мантии также присутствует мех горностая. Я понимаю, что использовать этот мех для пошива нового изделия стоило бы для фильма баснословных денег, но на сегодняшний день существуют более приближенные искусственные меха», — поделился эксперт.

Отметим, Netflix оконфузилась после очередного киноляпа в сериале «Последние цари». В кинокартине появилась надпись «Москва, 4 февраля 1905 года» на фоне Красной площади с Мавзолеем Ленина.