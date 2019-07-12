ВСУ «атаковали» морской десант противника на побережье Азовского моря

Киев, 12 июля. Вооруженные силы Украины провели тактические учения, в рамках которых «уничтожили» десантные корабли условного противника и морского десанта на побережье Азовского моря. Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны государства.

По данным ведомства, разведка, как гласит легенда маневров, обнаружила в 25 километрах от побережья враждебное соединение десантных морских судов. Ствольную и самоходную артиллерию в связи с этим подняли по тревоге.

Военные, совершив марш в указанный им район, оперативно заняли позиции для нанесения огневого удара, уточнили в пресс-службе. Бойцам нужно было найти точные координаты кораблей условного противника и атаковать их.

«Надо было уничтожить первую волну морского десанта и исключить высадку его второго эшелона», — говорится в сообщении украинского ведомства.

Представители министерства уточнили, что в ходе маневров военачальники должны были проверить мобильность подразделений и способность боевых расчетов управлять огнем артиллерии.

Ранее в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что учения стран НАТО и их партнеров «Бриз-2019» в акватории Черного моря взяты под контроль российских военных. За маневрами Альянса следит Черноморский флот, самолеты морской авиации, береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», ведется радиоэлектронное сопровождение.

Тем временем летно-тактические учения, в рамках которых около 2,5 тысячи российских десантников высадились в восточной части Крыма, привели в ужас бывшего главу СБУ, генерал-полковника Игоря Смешко. Он заявил, что Украину, судя по всему, некому будет защищать в случае высадки военнослужащих на ее территорию.