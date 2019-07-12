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Меньшов назвал запрет въезда на Украину «жестокой болезнью, которая должна кончиться»

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Меньшов назвал запрет въезда на Украину «жестокой болезнью, которая должна кончиться»

Москва, 12 июля. Актер Владимир Меньшов, которому запрещен въезд на Украину, назвал сложившуюся ситуацию жестокой болезнью, которая должна кончиться.

«Я отношусь к этому, как к жестокой болезни, которая должна кончиться, потому что так не может быть по-человечески, чтобы нельзя было в Киев съездить», — заявил Меньшов в эфире телемоста между Россией и Украиной «Надо поговорить» на канале «Россия 1».

Актриса Валентина Талызина рассказала о своей русско-украинской семье. По ее словам, ее «первой сказкой» была повесть «Тарас Бульба» Николая Гоголя, а в доме готовили украинские блюда.

Вечером в пятницу стартовал телемост между Москвой и Киевом в рамках программы «Надо поговорить». Он проводится впервые за несколько лет. В российской студии находятся ведущие Андрей Малахов и Мария Ситтель. Участие в программе принимают семьи из России и Украины. Некоторые из них поддерживали общение, а другие возобновят его в эфире. Украинская сторона вышла в эфир с помощью Skype.

Меньшов назвал запрет въезда на Украину «жестокой болезнью, которая должна кончиться»

Малахов начал эфир с истории про своего маленького сына, который подарил украинской девочке пластиковое кольцо. Он отметил, что если его сын «в свои полтора года делает шаг к сближению народов, то и мы должны попытаться это сделать», передает «Газета.ру».

Российский телеканал «Россия 1» и украинский NewsOne ранее планировали провести телемост. Однако идея наладить связь между Киевом и Москвой вызвала негодование украинских радикалов. После того, как в адрес сотрудников украинского NewsOne посыпались угрозы физической расправы, а у здания телекомпании развернулись протестные акции, телемост пришлось отменить.

Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье «покушение на совершение государственной измены» в связи с планами провести телемост.

В пятницу NewsOne опубликовал заявление, в котором сообщил, что «обратился к международным организациям из-за давления украинской власти в лице агрессивно настроенных радикалов на телеканал, а также постоянных угроз в адрес журналистов и сотрудников». Как сообщал RT, в заявлении подчеркивалось, что ни одно уголовное дело, связанное с избиениями журналистов NewsOne, не было завершено.

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