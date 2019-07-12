Экс-сотрудник спецслужб США рассказал о прослушке пользователей в Google

Москва, 12 июля. Сотрудники компании Google прослушивают голосовые команды пользователей из сервиса Google Assistant. Об этом сообщил бельгийский телеканал VRT NWS, получивший доступ к записям команд пользователей, которые они отдают голосовому помощнику Google Assistant.

Позднее менеджер по продукции компании Google Дэвид Монсис признал, что сотрудничает с экспертами по лингвистике, которые оказывают поддержку в совершенствовании системы распознавания речи. Кроме того, в Google пообещали провести расследование и принять необходимые меры.

Бывший сотрудник Службы психологических операций Вооруженных сил США Скотт Беннетт отметил, что прослушивание записей пользователей является нарушением конфиденциальности. По его мнению, корпорация Google обязана предупреждать пользователей об использовании их личных данных.

«Люди становятся очень враждебными и подозрительными в отношении того, что Google записывает их голосовые команды и другие данные. Цели корпорации начинают казаться американцам сомнительными», — отметил эксперт.

Беннетт выразил уверенность, что Google передает голосовые команды и другие данные пользователей Федеральному бюро расследований, Центральному разведывательному управлению, полиции и другим службам. Он также добавил, что американцы уже давно не верят конфиденциальность, так как знают, что спецслужбы следят за ними в Интернете.

«Современный мир заставил признать людей, что конфиденциальности больше не существует в США. И пока не появится соперник для Google, веры в ее существование у американцев не возникнет», — подчеркнул Беннетт.

Эксперт отметил, что все пользователи Сети должны соблюдать осторожность в общении с использованием средств современных средств коммуникации, так как «приватность исчезла, а свободы слова становится меньше», передает телеканал «360».