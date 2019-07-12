Конгресс США одобрил новые санкции против госдолга России. События дня. ФАН-ТВ

Конгресс США одобрил санкции против госдолга РФ
На повестке американского Конгресса вновь старая, но еще не забытая тема — антироссийские санкции. Нижняя палата парламента одобрила поправку к оборонному бюджету — о запрете для американцев любых операций с российским госдолгом. Авторами документа выступили демократы Брэд Шерман, а также известная в нашей стране Максин Уотерс, автор нечаянной байки о вмешательстве Кремля в «выборы Лимпопо». Необходимость новой поправки конгрессмены, кстати, тоже объяснили вмешательством России в выборы США. Хотя стоит ли напоминать, что доказательств этому не менее известный доклад спецпрокурора Мюллера так и не представил. В МИД РФ, вспоминая прошлые санкции, посчитали, что и новые не принесут никаких результатов:
«Проявление русофобских инстинктов в таких масштабах, скорее, отражает бессилие. То же относится к реальным санкционным мерам против России, к которым Вашингтон с 2011 года прибегал уже более 70 раз, так и не сумев добиться желаемого изменения независимого курса нашей страны», — заявило Министерство иностранных дел России.
Не исключено, что Россия на действия США ответит зеркально. Впрочем, можно сказать, что в этом вопросе наша страна давно сыграла на опережение. За последние пять лет Москва значительно сократила вложения в американский госдолг, если раньше в облигациях США она держала около $150 млрд, то сейчас не больше $13 млрд. Что касается новых санкций, в Кремле все-таки дипломатично призывают ждать, когда их подпишет президент США Дональд Трамп. А до тех пор в силу они пока не вступили.
НАТО беспокоится о поставках С-400 в Турцию
А вот в Североатлантический альянс сегодня озабочен другим вопросом. Россия начала поставки зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию, чем крайне опечалила главу НАТО Йенса Столтенберга. По его мнению, российская техника несовместима с западными ПРО. Впрочем, если говорить откровенно, похоже, что гораздо больше политика беспокоит позиция Анкары — полноправного участника НАТО. Под давлением Европы и США, под угрозой санкций она не отказалась от С-400 и уже встретила первую партию на своей авиабазе. А вот для НАТО наши «Триумфы» — не единственная головная боль, которую они сами себе придумали. Еще одна: приостановка Россией ДРСМД (в ответ на те же действия со стороны США). В альянсе уже анонсировали некие «оборонительные действия» в ответ на агрессию Москвы. Странно, с учетом того, что инициатором разрыва соглашений изначально выступил Вашингтон. Не исключено, что речь идет о новых войсках на границах. И возможно, что С-400 даже станут для этого косвенным поводом — из-за мнимой угрозой России свою военную стратегию НАТО уже неоднократно меняла.
В подписных листах Соболь нашлись мертвецы
До единого дня голосования меньше двух месяцев, и кое-где начинают разгораться предвыборные страсти. В Москве назрел «оппозиционный» скандал на этапе регистрации кандидатов в столичную Городскую Думу. Некоторые активисты, представляющие крыло оппозиции не смогли собрать необходимое число подписей в свою поддержку. Но чтобы все-таки стать кандидатами занялись подделкой. Погорела на такой деятельности Любовь Соболь — формально — юрист «Фонда борьбы с коррупцией». Но простой фальсификацией дело не ограничилось. В подписных листах обнаружились автографы мертвых. Подробнее об этом сегодня рассказал член общественной палаты России Илья Ремесло.
«Сделано это было искусно все. Менялись, при внесении этих людей в подписные листы, их года рождения на более поздние. Чтобы не привлекать внимание, потому что молодых подписантов редко проверяют на момент умершие они или нет. Мы обнаружили, что еще были искусно изменены их данные. При этом остальные паспортные данные совпадают. Это те люди, которые были похоронены», — заявил юрист.
Под подозрение в использовании «мертвых душ» попал и небезызвестный Дмитрий Гудков. Члены Московской избирательной комиссии обнаружили несоответствие в большинстве подписей за так называемых «независимых» кандидатов в Мосгордуму. Как рассказал на пресс-конференции Илья Ремесло, проверка подписных листов по соцсетям и квартирам показала, что половина подписавшихся мертвы, а еще трети и вовсе не существует. Как вам такая предвыборная гонка? А ведь это только самое начало.