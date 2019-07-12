Конгресс США одобрил новые санкции против госдолга России. События дня. ФАН-ТВ

Конгресс США одобрил санкции против госдолга РФ

На повестке американского Конгресса вновь старая, но еще не забытая тема — антироссийские санкции. Нижняя палата парламента одобрила поправку к оборонному бюджету — о запрете для американцев любых операций с российским госдолгом. Авторами документа выступили демократы Брэд Шерман, а также известная в нашей стране Максин Уотерс, автор нечаянной байки о вмешательстве Кремля в «выборы Лимпопо». Необходимость новой поправки конгрессмены, кстати, тоже объяснили вмешательством России в выборы США. Хотя стоит ли напоминать, что доказательств этому не менее известный доклад спецпрокурора Мюллера так и не представил. В МИД РФ, вспоминая прошлые санкции, посчитали, что и новые не принесут никаких результатов:

«Проявление русофобских инстинктов в таких масштабах, скорее, отражает бессилие. То же относится к реальным санкционным мерам против России, к которым Вашингтон с 2011 года прибегал уже более 70 раз, так и не сумев добиться желаемого изменения независимого курса нашей страны», — заявило Министерство иностранных дел России.

Не исключено, что Россия на действия США ответит зеркально. Впрочем, можно сказать, что в этом вопросе наша страна давно сыграла на опережение. За последние пять лет Москва значительно сократила вложения в американский госдолг, если раньше в облигациях США она держала около $150 млрд, то сейчас не больше $13 млрд. Что касается новых санкций, в Кремле все-таки дипломатично призывают ждать, когда их подпишет президент США Дональд Трамп. А до тех пор в силу они пока не вступили.