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Девушка пропала без вести после падения в канализационный люк в Москве

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Девушка пропала без вести после падения в канализационный люк в Москве

Москва, 12 июля. Сотрудники правоохранительных органов расследуют обстоятельства исчезновения девушки в Москве. Она упала в канализационный люк на территории дендропарка, информирует пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Москве.

По сообщениям очевидцев, ее мужа и друзей, 30 июня 26-летняя девушка во время вечерней прогулки по территории парка упала в открытый люк. Помощи близких оказалось недостаточно для того, чтобы вытащить молодую женщину.

Уголовное дело было возбуждено по статье 105 УК РФ – убийство. Сотрудники «Мосводоканала» используют специальную технику для поиска девушки, сообщает «РИАМО».

Следствие не исключает возможность насильственной смерти пропавшей москвички. В настоящее время продолжается проведение следственных действий и поисковых мероприятий, по информации «KP.Ru».

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