Житель Якутии открыл огонь по полицейским, есть жертвы

Якутск, 12 июля. В Якутии мужчина открыл огонь по полицейским, которые прибыли на вызов. ЧП произошло в городе Среднеколымске.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, за помощью к правоохранителям обратилась жена стрелявшего. Между супругами разгорелась ссора. Но когда стражи порядка прибыли на место. Мужчина начал стрелять по ним.

«В итоге один полицейский умер, второй ранен. Сам нападавший, по предварительным данным, покончил с собой», — рассказал источник ФАН.

Фото с места трагедии опубликовало в Twitter местное издание FlashSiberia.