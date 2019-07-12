Полиция ищет бомбу в доме родителей Зеленского в Кривом Роге

Кривой Рог, 12 июля. Полиция ищет бомбу в доме родителей президента Украины Владимира Зеленского в Кривом Роге. Анонимы заявили, что в городе также могут быть заминированы больницы и детсады.

Сотрудники правоохранительных органов подтвердили получение сообщений о возможном минировании. Как передает «Первый Криворожский», неизвестные также сообщили, что бомба может быть заложена в родильных домах и торговых центрах города. По данным издания, на 12 июля запланирован рабочий визит Зеленского в Кривой Рог.

Как отмечают СМИ, с 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Наказание за совершение этого преступления предусматривает лишение свободы сроком до шести лет. При повторном преступлении санкция предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет.

Напомним, после процедуры инаугурации в должность президента Украины журналисты попросили Зеленского сказать что-нибудь его родному городу — Кривому Рогу. Владимир Зеленский передал привет своим родителям, а также семьям его друзей.

В День Победы, 9 июня 2019 года, Зеленский опубликовал фотографию с могилы своего деда-фронтовика в Кривом Роге. По информации из базы данных Минобороны Украины «Память народа», родившийся в Кривом Роге в 1924 году Семен Зеленский участвовал в Великой Отечественной войне на стороне Советского Союза будучи в должности командира минометного взвода.