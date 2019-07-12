Соболь и Навальный испугались суда против «Московского школьника» и не пришли на слушание

В московском арбитражном суде состоялось заседание по делу блогера Алексея Навального и его скандальной соратницы из ФБК Любови Соболь: компания «Московский школьник» требует взыскать с так называемого Фонда борьбы с коррупцией полмиллиарда рублей из-за публикации фейкового расследования.

Любопытно, что на заседание ни Навальный, ни Соболь не явились: видимо, держать ответ они могут только в своих сфабрикованных роликах наYouTube.

О том, что ООО «Московский школьник» подало в суд на Навального, Соболь и ФБК, стало известно еще 1 апреля. По версии истца, в расследовании ФБК содержатся сведения, которые не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию «Московского школьника».

Соболь через своих доверенных попросила отложить судебное заседание, ссылаясь на то, что якобы не получила письмо из суда. Однако представители истца «Московского школьника» указали на ложь с ее стороны: были предоставлены документы, свидетельствующие о том, что письмо с 24 июня находится на почтовом отделении, а Соболь делает вид, что «письмо счастья» ждет кого-то другого.

Напомним, в Сети было опубликовано «расследование» о якобы нарушениях на предприятии «Московский школьник». Авторы ролика из ФБК в качестве своего источника представили бывшую сотрудницу «Московского школьника» Наталью Шилову.

Именно она и раскрыла обман Навального и Соболь. Женщина призналась, что за участие в ролике ей пообещали деньги: она должна была читать на камеру написанный блогером текст. Она подтвердила, что все «доказательства», представленные на видео, являются фейком. Например, фотография «умываза» — гибрида умывальника и унитаза — не имеет никакого отношения к предприятию, а является «гуляющим» не один год по Сети мемом.

Шилова призналась, что решила рассказать правду после обмана Навального. Женщине так и не выплатили обещанные деньги, выгнав с угрозами из офиса ФБК.

Историю с «Московский школьником» Соболь пыталась увязать с отравлением детей в школах столицы. Юрист ФБК уговаривала родителей подать иск против компании. Однако любопытно, что ответчиком она почему-то сделала компанию «Конкорд».

Владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин объяснил, что история с отравлениями была задумана, чтобы отомстить ему. В начале года Соболь и Навальный требовали от него 300 миллионов рублей на предвыборную кампанию юриста ФБК. Со своей стороны они обещали прекратить информационные вбросы о предпринимателе и связанных с ним компаниях. Пригожин ответил категорическим отказом.