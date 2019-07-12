Успенская сможет выйти замуж и родить благодаря телемосту Россия — Украина

Во время телемоста «Надо поговорить» между Россией и Украиной украинский продюсер Юрий Фалеса пообещал найти в своей стране подходящую пару для певицы Любови Успенской, у которой осенью будет концертный тур по Украине.

Выйдя по Skype на связь с московской студией телеканала «Россия 1», Юрий Фалеса прежде всего поблагодарил Россию за прекрасную организацию чемпионата мира по футболу в 2018 году.

«Многие тут не верили, что он пройдет, а я пытался доказывать, что, ребята, куда вы смотрите, у вас голова забита непонятно чем, это футбол, это не связано с политикой. Москва и все города шикарно подготовились к чемпионату, спасибо вам огромное. Мы скучаем за всеми за вами, ребят», — сказал украинский продюсер.

Ведущий телемоста Андрей Малахов рассказал Фалесе, что певица Любовь Успенская на днях объявила, что даст гастроли в Киеве.

«Более того, она поразила всех, сказав, что ищет отца своему будущему ребенку, она снова хочет родить. Может, вы поможете ей с поисками, когда она приедет?» — поинтересовался Малахов.

Фалеса пообещал Малахову помочь Успенской с поисками.

«Но сам я лично в этом участвовать не буду, потому что у меня прекрасная жена. Она у меня из Крыма и сейчас там отдыхает у родителей. Но Любе я с удовольствием помогу, я найду ей мужика нормального», — сказал Юрий Фалеса.

Он добавил, что на Украине все устали от политики и хотят мира.

«Надеюсь, что благодаря нашим президентам все наладится, потому что у них здравый ум и они найдут пути, чтобы наши люди не страдали и не мучились, потому что это очень тяжело, когда твои родственники находятся в России. Сейчас к ним очень сложно ездить, сложно на границах стоять. Надо это закончить как можно скорее», — добавил украинский продюсер.

Напомним, изначально провести «неполитический» телемост между Украиной и Россией планировали телеканалы «Россия 1» и NewsOne, но украинские власти и националисты завалили киевских телевизионщиков угрозами и проверками, в результате чего тем пришлось отказаться от участия в проекте. Однако участники телемоста, которые должны были выступать в Киеве, несмотря ни на что, приехали в Москву либо вышли в эфир вечером 12 июля по Skype.