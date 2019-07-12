США не оценили идею Зеленского расширить переговорный формат по Украине

Вашингтон, 12 июля. Вашингтон не поддерживает идею украинского президента Владимира Зеленского расширить международный формат переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.

Об этом заявила представитель Госдепартамента США. По ее словам, минские соглашения не выполняются вовсе из-за того, что с форматом переговоров что-то не так.

«Изменение существующих переговорных форматов не устранит подлинного препятствия прогрессу в имплементации «Минска», — заявила она агентству ТАСС.

Напомним, Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину 8 июля обсудить ситуацию в Донбассе и Крыму. При этом он отметил, что посредниками на встрече должны быть лидеры США, Великобритании, Франции и Германии. А сами переговоры в таком расширенном «нормандском» формате должны пройти в Минске.

Представитель американского ведомства также заявила, что Вашингтон приветствует попытки Зеленского «оживить имплементацию «Минска». Кроме того, она заметила, что «Украина выполняет свои обязательства» в рамках минских соглашений, и России, как считают в Госдепе, «необходимо делать то же самое», однако сейчас у РФ на это якобы нет «политической воли».

Отметим, что Москва неоднократно заявляла, что Россия не является участницей внутреннего конфликта на Украине и, наоборот, заинтересована в том, чтобы Киев преодолел этот кризис, и гражданская война в этой стране наконец закончилась.

На предложение Зеленского переговорить в Минске с участием глав США, Британии, Франции и ФРГ ранее отреагировал и российский лидер Владимир Путин. Он это предложение назвал интересным. 11 июля главы государства провели первый телефонный разговор.

В Германии ранее сообщили, что пока не получали предложений по расширению «нормандского» формата.