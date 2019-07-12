Буйнов с улыбкой вспомнил о романтической белой ночи в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 июля. Международный фестиваль «Белые ночи» в самом разгаре в Санкт-Петербурге, он проходит с 11 по 13 июля в Ледовом дворце. Артист Александр Буйнов, участвующий в фестивале, поделился воспоминаниями об одном романтическом моменте в Северной столице.

Ежегодному музыкальному фестивалю исполнилось 25 лет. За эти годы посетить событие, находящее отголоски не только в России, но и за пределами страны, успели десятки знаменитых гостей, таких как Эрос Рамазотти, Вуди Аллен, Джеймс Деруло, Ален Делон и другие.

В этом году выступить на сцене масштабного мероприятия приехали не только российские, но и зарубежные гости. Среди них Дима Билан, Григорий Лепс, Бонни Тайлер, Севтлана Лобода, Крис Норман и другие.

Второй день фестиваля посвящен творчеству народной артистки СССР Аллы Пугачевой.

«Восторг — одним словом. Пожалуй, Санкт-Петербург — это единственное место, где может проводиться фестиваль «Белые ночи», — поделился впечатлениями Буйнов.

В разговоре с «Пятым каналом» он рассказал о трогательном моменте из своей жизни. По его словам, в юности с одной девушкой он целовался в одной из парадных города на Неве, «пока не зашло солнце».

«Это была лучшая белая ночь», — с улыбкой вспомнил артист.

Судьбу грандиозного фестиваля обсудили народный артист России Юрий Антонов и врио губернатора Северной столицы Александр Беглов. Градоначальник пообещал и дальше поддерживать проведение мероприятия, к которому он положительно относится.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов признался, что ни разу не приезжал в Петербург как турист, и заявил о желании прокатиться под мостами в белые ночи.