В Совфеде придумали кару для украинского автора матерного антироссийского видео

Украинский телеведущий Артем Овдиенко пошел по стопам журналиста грузинского канала «Рустави 2» Георгия Габунии и опубликовал на своей странице в Facebook обращение к президенту РФ Владимиру Путину, записанное на русском языке. С резкой критикой в адрес провокатора выступил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, который считает, что поведение Овдиенко и Габунии подпадает под действие уголовного кодекса России.

«Любое хамство неприемлемо, а подобные оскорбления, тем более в адрес президента, — это уголовно наказуемое деяние в России, да и не только в России, — с негодованием отметил Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей. — И тут я даже не соглашусь с нашим президентом (который предлагал не наказывать Габунию), а соглашусь со своим коллегой [членом СовФеда] Владимиром Джабаровым, который после выходки грузинского товарища сказал, что за такое пора возбуждать уголовные дела. Думаю, это абсолютно правильно, такие вещи недопустимы, и кара в виде уголовного наказания тут более чем уместна!»

Те, кто участвует в подобных омерзительных флешмобах, просто не понимают, что делают, считает Клинцевич.

«События могут повернуться по-разному — сиюминутный успех в среде люмпенов-маргиналов, который получил этот хам, быстро исчезнет. А нормальные люди и действующее законодательство об этом будут помнить. Так что по-любому парню придется ответить», — эмоционально сказал российский сенатор.

Клинцевич уверен, что нормальные граждане Украины испытывают стыд за подобное поведение своего журналиста и, как это было в Грузии, принесут России извинения.

«Уверен, они скажут: мы хотим совсем других отношений с Россией. И, поверьте, ждать этого осталось не так уж долго. Закончится выборная истерика на Украине, и люди заставят в том числе президента [Украины Владимира] Зеленского изменить многие походы к отношениям с Россией, несмотря на все давление, которое испытывает новая украинская власть со стороны США. В противном случае — деградация. Вот что ожидает Украину, если она не поменяет вектор и парадигму. Так что этот матерный ролик — первый признак подобной деградации», — отметил Франц Клинцевич.

Нецензурный ролик появился в соцсетях, в нем Артем Овдиенко в непристойной форме с набором омерзительных ругательство в отношении президента РФ рекламирует телемост между украинским телеканалом и печально знаменитым «Рустави 2».