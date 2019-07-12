Зеленский помиловал украинца, осужденного российским судом за разбой в Донбассе

Киев, 12 июля. Президент Украины Владимир Зеленский помиловал гражданина Украины Сергея Литвинова, которого российский суд приговорил к 8,5 годам лишения свободы за разбой в Донбассе. Об этом сообщил замминистра юстиции Украины Сергей Петухов.

Он заявил, что подписал приказ о «немедленном освобождении» Литвинова из Диканевской исправительной колонии.

«Физическое освобождение произойдет, когда документы прибудут в колонию, это должно произойти в ближайшее время. Держу ситуацию на контроле», — написал Петухов на своей странице в Facebook.

Он сослался на указ президента Украины от 11 июля № 517/2019 «О помиловании». Как отмечает украинский телеканал «112», на сайте президента этот документ пока не опубликован.

По данным издания, в России Литвинов отсидел пять лет срока. Руководство Диканевской колонии сообщало, что ему осталось еще 3,5 года тюремного заключения на Украине.

Напомним, в апреле 2016 года Тарасовский районный суд Ростовской области приговорил гражданина Украины Сергея Литвинова к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Его обвиняли в разбойном нападении на гражданина России. По данным следствия, в 2014 году в Донбассе Литвинов заручился поддержкой двух представителей ВСУ из числа участников так называемой «антитеррористической операции». Преступники избили россиянина и угнали принадлежавшие тому два автомобиля.

Также сообщалось, что Литвинов передавал украинским силовикам информацию о россиянах, которые проживали в районе Станицы Луганской. Кроме того, его обвиняли в убийствах и изнасилованиях, совершенных на территории ЛНР в составе нацбатальона «Днепр».