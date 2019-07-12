Заслуженная артистка Украины призвала политиков не мешать общению русских и украинцев

Заслуженная артистка Украины Лидия Чащина в ходе телемоста «Надо поговорить», который, несмотря на протесты в Киеве, проходит в пятницу вечером на телеканале «Россия 1», призвала политиков не вмешиваться в отношения россиян и украинцев.

Изначально в телемосте между Украиной и Россией с украинской стороны должен был участвовать телеканал NewsOne, но украинские власти и националисты заставили киевских телевизионщиков отказаться от этой затеи, пустив в ход угрозы и проверки. В результате участники телемоста, которые должны были выступать в Киеве, были приглашены в московскую студию телеканала «Россия 1», а те, кто не смог приехать, вышли в эфир по Skype.

Одной из первых на телемосте «Надо поговорить», который ведут Андрей Малахов и Мария Ситтель, выступила заслуженная артистка Украины Лидия Чащина.

«Здравствуйте, мои родные, любимые россияне. Я актриса, родилась на Волге, я русская, но так жизнь сложилась, что после ВГИКа, проработав на «Ленфильме», я вышла замуж за киевлянина и вот уже 52 года живу на Украине. Люблю ее, наслаждаюсь ею. Но тут в России мои родители, братья, а там — сын и внуки любимые. Я, как никто, хочу мира. Я страдаю от этих отношений, потому что я — пример, когда по-живому все разрезали. Я так хочу мира. Я ночь не спала сегодня. Я очень волнуюсь. И я счастлива, что наконец-то начались дискуссии, в которых всегда найдется какой-то момент истины. Люди должны говорить, люди не могут жить в ненависти, потому что движущая сила — всегда добро, всегда любовь», — сказала актриса, снявшаяся в таких советских фильмах, как «Живет такой парень», «Варькина земля», «Миллионы Ферфакса», «Юркины рассветы» и др.

Лидия Чащина поблагодарила организаторов телемоста за то, что он все-таки состоялся.