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Черноморский флот держит под контролем учения НАТО в Черном море

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Черноморский флот держит под контролем учения НАТО в Черном море

Москва, 12 июля. Учения стран НАТО и их партнеров «Бриз-2019» в акватории Черного моря взяты под контроль российских военных. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

За маневрами участников альянса следит Черноморский флот, самолеты морской авиации, береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», ведется радиоэлектронное сопровождение.

В учениях принимают участие США, Великобритания, Молдавия, Норвегия, Польша, Румыния, Турция, Албания, Болгария, Греция, Грузия, Дания, Италия, Канада, Латвия и Литва.

Напомним, в этому году участники учений должны были отработать задачи по стандартам НАТО в морской акватории, на суше, воздухе и под водой.

 

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