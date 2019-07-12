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Оскорбившего РФ ведущего поставил на место украинско-грузинский националист

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Оскорбившего РФ ведущего поставил на место украинско-грузинский националист

Украинско-грузинский националист Ринат Ковбасюк осудил нецензурную брань ведущего Артема Овдиенко, оскорбившего президента России в студии киевского 24-го канала. Свою реакцию Ковбасюк выразил в интервью Федеральному агентству новостей.

Журналист украинского телеканала Артем Овдиенко разместил на своей странице в Facebook ролик, который назвал анонсом телемоста с грузинским телеканалом «Рустави-2». Поступок Овдиенко вызвал множество негативных комментариев в социальных сетях.

Телеведущий разразился нецензурной бранью в адрес российского лидера, представив «неофициальный анонс» телемоста между 24-м каналом и грузинским «Рустави 2».

«Тот факт, что журналист пошел на такие вещи, говорит о том, что он просто хочет попиариться на этом фоне. В любом случае, я считаю, что телевидение должно придерживаться определенных стандартов», — отметил Ковбасюк в интервью ФАН. 

По словам уроженца Кривого Рога, когда зрители в его стране включают телевизор, они, конечно, хотят услышать проукраинскую позицию, но озвученную в нейтральном ключе. Поведение журналиста не должно быть агрессивным, убежден Ковбасюк.

Оскорбившего РФ ведущего поставил на место украинско-грузинский националист

С учетом негативного отношения многих украинцев к России, очевидны и цели Овдиенко, позволившего себе площадную брань на телекамеру, считает националист. Журналист явно рассчитывает на общественный резонанс, полагает собеседник ФАН.

«Если мы с вами про это сейчас говорим, то ясно, что цель его была не помочь украинцам, а лишь собственный пиар. Таким способом он пытается привлечь к себе внимание», — с  возмущением резюмировал Ринат Ковбасюк. 

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