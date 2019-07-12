Боброва призналась, что Медведева приходила к Тутберидзе с цветами

Москва, 12 июля. Российская фигуристка Евгения Медведева пришла к бывшему тренеру Этери Тутберидзе с букетом цветов, когда решила уйти к канадскому тренеру Брайану Орсеру. Об этом рассказала олимпийская чемпионка Игр в Сочи в 2014 году в командном турнире по фигурному катанию Екатерина Боброва.

В интервью изданию «Спорт-Экспресс» она прокомментировала сложившуюся между Медведевой и Тутберидзе ситуацию, отметив, что спортсменка хотела попрощаться с бывшим тренером.

«Мне так было обидно, когда Женю начали гнобить за то, что она якобы не подарила бывшей наставнице цветы. Да она приходила к Тутберидзе! Просто не могла поймать момент, когда Тутберидзе будет на льду. Это настолько смешно!» — возмутилась Боброва.

Она заявила, что фанаты Медведевой повели себя очень странно и сразу же «переметнулись на другую сторону».

«Это так раздули — мол, Женя неблагодарная скотина. И половина ее поклонников переметнулась на другую сторону», — сказала спортсменка.

Напомним, Медведева весной 2018 года приняла решение прекратить сотрудничество с Этери Тутберидзе и переехала в Канаду. В настоящее время спортсменка живет и тренируется в Северной Америке. По словам фигуристки, она в какой-то момент поняла, что «выросла и хотела больше проявлять себя». Медведева рассказала о первых неделях работы с канадским тренером Брайаном Орсером. Она отметила, что сначала чувствовала себя как приемный ребенок.