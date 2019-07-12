Кызыл, 12 июля. Водитель затонувшего в Туве УАЗ проигнорировал безопасный маршрут, мост, по которому можно переправиться через реку Шуй, находится всего в трех километрах от места аварии. Об этом рассказал глава региона Шолбан Кара-оол.

В пятницу стало известно, что автомобиль УАЗ попытался пересечь вброд реку и опрокинулся. На месте происшествия обнаружены тела девяти погибших, среди них шестеро несовершеннолетних. Один человек пропал без вести, двое выжили.

«Как больно и жалко, что водитель не доехал до моста, который находился от места ДТП всего в трех километрах», — написал глава республики в социальной сети «ВКонтакте».

Он уточнил, что в машине были 14 человек, с собой пассажиры везли четырех живых баранов. Двоих, по его словам, высадили из салона перед въездом на реку. Еще паре пассажиров удалось выплыть, когда транспортное средство начало тонуть. Глава региона подчеркнул, что спасатели ведут поиски пропавшей без вести женщины.

«Как выяснилось, один из ехавших в машине готовился к свадьбе», — добавил Кара-оол.

Следователи уже возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц. Ход расследования дела взят на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ.

Власти Тувы объявили траур в регионе, который продлится с 12 по 13 июля. Дата праздника животноводов, запланированного на 13-15 июля, перенесена. Кара-оол добавил, что все государственные флаги приспущены, развлекательные мероприятия отменены.