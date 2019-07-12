Бузова впервые откровенно рассказала о разводе с Тарасовым

Москва, 12 июля. Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала подробности развода с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Отвечая на вопросы поклонников в Instagram, Бузова призналась, что была счастлива в браке с Тарасовым. По словам певицы, она любила своего мужа и не хотела расставаться с ним. Она ткже добавила, что развод стал для нее неожиданностью.

«Я любила его больше жизни. У нас ведь даже не было финального разговора. В ЗАГС я пришла не разводиться, я была уверена, что мы поговорим, и все наладится. Тогда я не знала про наличие другой женщины. Еще год я не понимала вообще, что произошло» — написала Бузова.

Певица подчеркнула, до сих пор не может понять, почему ее бросил бывший супруг. По словам Бузовой, после расставания с Тарасовым ей так и не удалось никого полюбить.

При этом ранее Бузова дала совет мужчинам, которые «не способны» любить. Певица рекомендовала отпустить «не любимую» женщину и дать возможность найти того человека, который сможет подарить эти чувства. Бузова подчеркнула, что пренебрежение и отсутствие внимания со стороны мужчины может «погубить» чувство женского достоинства и самооценку. По ее словам, любящая женщина «может дать гораздо больше, чем хочет получить сама».

Стоит отметить, что в 2018 году Бузова приняла участие в телешоу «Замуж за Бузову», победителем которого стал Денис Лебедев. Однако пара рассталась сразу после завершения съемок телешоу. С тех пор Бузовой неоднократно приписывают романы Тимуром Батрудиновым, Лешей Свиком и Олегом Майами, однако данная информация не получила подтверждения.