Опубликовано фото банкнот, которые Россия печатает для Сирии



Москва, 12 июля. Фотографии банкнот, которые Россия печатает для Сирии, появились сегодня в Сети. Производством денег занимается российское акционерное общество «Гознак».

Банкноты сфотографировал корреспондент News.ru. Издание уточняет, что новые банкноты для САР в России начали печатать еще в 2012 году. Об этом еще в 2012 году рассказал посол Сирии в РФ Рияд Хаддад. Дипломат уточнил, что новые банкноты направлены на погашение заработных плат и остальные государственные расходы.

«Наши российские друзья помогают нам во всем, это касается и экономической стороны. Если российские друзья помогают нам напечатать наши деньги, а Запад отклонил эту просьбу, это значит, что Россия помогает нам», — заявил он на пресс-конференции в Москве.

Напомним, денежной единицей Сирии является сирийский фунт. Он равен пиастрам. В обращении в республике находятся банкноты номиналом 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500 и 1000 фунтов.

Новую партию валюты, выпущенную в РФ, сирийские власти пустили в оборот в 2012 году для борьбы с бюджетным дефицитом, причиной его стало сложное экономическое положение из-за военных столкновений и санкций, введенных рядом западных стран против Дамаска. Эти факторы привели к динамическому росту инфляции, а он, в свою очередь, обернулся спадом экономики. Об этом сообщало агентство Reuters со ссылкой на сирийских банкиров.