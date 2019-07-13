Сирия, 13 июля. Курды за выкуп отпустили 200 человек из лагеря беженцев «Аль-Хол» в Хасаке. САА нанесла удары по террористам к северу от Хамы для недопущения повторения атак боевиков. США и YPG патрулируют местность у линии соприкосновения с протурецкими боевиками под Манбиджем, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут артиллерийский огонь по расположениям террористов в районе Аль-Латаминского выступа.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): подверглась авиаударам боевых вертолетов в окрестностях Кафр-Зеты.

Курды: рассказали, что, несмотря на запрет оккупационных властей, продолжается поставка нефти из Восточного Дейр-эз-Зора на западный берег Евфрата; за выкуп отпустили 200 человек из лагеря беженцев «Аль-Хол» в Хасаке.

Международная коалиция: вместе с бойцами YPG патрулирует местность у линии соприкосновения с протурецкими боевиками под Манбиджем.

Провинция Алеппо

Американские военнослужащие совместно с Отрядами народной самообороны (YPG) ведут патрулирование местности в районе реки Саджу к северу от Манбиджа на северо-востоке провинции Алеппо. Военный источник в Twitter (@NotWoofers) опубликовал соответствующую видеозапись. Вдоль русла этой реки, впадающей через несколько десятков километров в Евфрат, пролегает линия соприкосновения между курдскими группировками и протурецкими бандгруппами Сирийской свободной армии (ССА)**. Напомним, по договоренностям Анкары и Вашингтона, которые были заключены летом еще прошлого года, курды должны были покинуть стратегический город и его окрестности в течение пары месяцев после подписания соглашений, однако данное условие так и не было выполнено.

Провинция Дейр-эз-Зор

Источники в Демократических силах Сирии (SDF)**** рассказали агентству Al Arabiya, что в провинции Дейр-эз-Зор продолжаются поставки нефти с восточного берега Евфрата на западный, контролируемый легитимным правительством САР. По словам курдов, это происходит в нарушение приказа местных советов, сформированных при активном участии США. Ранее ВВС международной коалиции нанесли авиаудар по нефтевозам, следующим в освобожденную часть арабской республики. В западных и центральных районах страны по-прежнему есть большие сложности с обеспечением населения топливом. Между тем Вашингтон силой удерживает крупнейшие в Сирии залежи за Евфратом, не позволяя остальным жителям САР пользоваться этими ресурсами и одновременно блокируя иностранные поставки.

Провинция Хама

Артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь по расположениям террористов в районе Аль-Латаминского выступа, расположенного на севере провинции Хама и прилегающего к югу соседнего Идлиба. По данным Telegram-канала (@hmosyrian1), обстрелам войск САР подверглись позиции террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» во главе с «Джебхат ан-Нусрой» (деятельность запрещена в РФ) в окрестностях населенных пунктов Мурек, Джисат, Ас-Сайяд и Джуббейн. Продолжающие сопротивление джихадисты регулярно используют данный район как плацдарм для ведения наступлений. Так, на этой неделе, двигаясь со стороны Аль-Латаминского выступа, боевики захватили Хамамият. Однако данное поселение было возвращено в ходе быстрой контратаки САА уже через сутки.

Тем временем не утихают бомбардировки опорных пунктов «Нусры» и аффилированных с ней группировок на окраинах города Кафр Зета. Согласно сведениям военного источника в сети Twitter (@MahmodHamway), авиаудары наносят боевые вертолеты. Именно из этого населенного пункта несколько дней назад в атаку на Хамамият выдвинулась основная часть сил террористов.

Провинция Хасака

По информации Masar Press Agency, курды в обмен на денежное вознаграждение отпустили порядка 200 женщин и детей из лагеря «Аль-Хол» на востоке провинции Хасака. Ранее поступали сведения, что пункт временного размещения, заплатив выкуп, покинули в основном жены боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) и другие члены семей террористов. Условия в лагере для беженцев, где вынуждены ютиться несколько десятков тысяч человек, с каждым днем все менее походят на человеческие. «Аль-Холу» уже в самое ближайшее время грозит та же гуманитарная катастрофа, которая постигла другой расположенный в зоне оккупации США лагерь — «Эр-Рукбан».

1 Организация запрещена на территории РФ.