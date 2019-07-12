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Число погибших при крушении судна у берегов Туниса увеличилось до 72

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Число погибших при крушении судна у берегов Туниса увеличилось до 72

Тунис, 12 июля. Число погибших нелегальных мигрантов при крушении судна у побережья Туниса увеличилось до 72, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на отделение Международного Комитета Красного полумесяца в Тунисе.

Судно с нелегальными мигрантами перевернулось 4 июля. Тунисским рыбакам удалось спасти четырех человек, но один из них скончался в больнице. Выжившие сообщили, что судно перевозило 86 человек, сообщало агентство Reuters.

Тела 13 человек были обнаружены 7 июля, позже количество найденных тел увеличилось до 58, другие же были причислены к пропавшим без вести. Мигранты пытались попасть в Европу на лодке.

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