Козак рассказал о компромиссном предложении РФ по тарифам на транзит нефти в Белоруссии

Москва, 12 июля. Россия начала дополнительные поставки нефти на белорусский нефтеперерабатывающий завод «Нафтан». Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак​​​.

Он отметил, что поставки полностью удовлетворяют спрос на моторное топливо в Белоруссии.

«Поставки уже сегодня идут, дополнительные поставки. Нашли решение, они производятся за счет увеличения объема, за счет трубопроводного транспорта», — цитирует слова Дмитрия Козака РИА Новости.

По его словам, тарифы на прокачку нефти через Белоруссию сейчас — ниже аналогичных в России, однако со временем ситуация будет выровнена. Он добавил, что Россия подготовила свои предложения по тарифам на транзит через территорию Белоруссии.

«У России есть компромиссное предложение по росту тарифа на транзит нефти по Белоруссии», — сказал Козак.

Он добавил, что планирует обсудить вопрос тарифов с белорусским коллегой в субботу.

Ранее вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что Москва пообещала дополнительно поставить на белорусский «Нафтан» около 100 тысяч тонн нефти из-за ситуации с загрязнением нефтепровода «Дружба».

Напомним, в апреле 2019 года в нефтепровод, по которому экспортируют сырье из РФ в Европу через территорию Белоруссии, попали хлориды, загрязнившие нефть. В связи с этим Польша и Украина приостановили прием сырья в период 24–25 апреля. Ситуация нормализовалась в течение мая. Прокачка нефти из России возобновилась в Белоруссии, на Украине, а затем — в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила поставки сырья 10 июня. «Транснефть» компенсирует издержки в связи с загрязнением нефти.