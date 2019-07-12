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Песков заявил, что ни о каком финансировании Россией итальянской «Лиги» речи быть не может

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Песков заявил, что ни о каком финансировании Россией итальянской «Лиги» речи быть не может

Москва, 12 июля. Кремль категорически отвергает предположения СМИ о будто бы состоявшихся переговорах представителей России с членами итальянской партии «Лига» о финансировании этой политсилы. Об этом заявил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва действительно обратила внимание на публикацию в прессе таких данных и была удивлена поднявшейся вокруг шумихе. Пресс-секретарь подчеркнул, что ни о каких деньгах для «Лиги» со стороны России и речи быть не может.

«Никогда ни одна политическая партия и ни один итальянский политик не получали от России деньги ни напрямую, ни через какие-либо сделки», — подчеркнул он.

Напомним, портал Buzzfeed ранее представил расшифровку встречи представителей вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини с некими россиянами, которая якобы состоялась в Москве осенью прошлого года. В беседе затрагивалась тема финансирования «Лиги» через поставки российской нефти.

Песков заявил, что ни о каком финансировании Россией итальянской «Лиги» речи быть не может

Сам Сальвини информацию СМИ о якобы «российском финансировании» опроверг и подчеркнул, что не брал у Москвы «ни рубля, ни литра водки». Политик обратил внимание, что уже обращался в суд по этому вопросу и готов сделать это снова.

Отметим, что это далеко не первые нападки в адрес Москвы и возглавляемой Сальвини партии. В феврале в итальянской прессе L'Espresso появились сообщения, в которых утверждалось со ссылкой на слова американского трейдера Джорджа Сороса, что «Лига» якобы получает «российское финансирование». После этого вице-премьер также заявил, что его партия никогда не получала денег из России, а Песков потребовал выяснить, на чем основывались утверждения журналистов.

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Источник: ТАСС
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