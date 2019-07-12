Подписи мертвых: как Любовь Соболь набирает электорат на кладбищах Москвы

Грязная политическая игра в стиле 90-х набирает обороты. Любовь Соболь для победы на выборах в Московскую Городскую Думу собрала тысячи подписи избирателей. И среди них есть те, кто давно уже не в силах ни говорить, ни двигаться.

В эту жуткую историю трудно поверить: в подписных листах кандидата в Мосгордуму Любови Соболь есть настоящие «мертвые души» — в прямом и переносном смысле. Кандидат в депутаты сдала в избирком подписи мертвых москвичей, их много, и все они покоятся на разных кладбищах Москвы и Подмосковья.

Одна из «сторонников» Соболь, якобы отдавшая свой голос за кандидата Елизавета Роговина, покоится на Миусском кладбище с апреля текущего года. Еще один загробный «сторонник» Соболь Анатолий Ткаченко похоронен на Алабушевском кладбище в Зеленограде. Его родственники были в шоке, узнав о том, что Анатолий Федорович с того света принимает участие в голосовании.

«Мы были не в курсе того, что подпись Анатолия Федоровича появилась в избирательных списках и не знаем, как это произошло. Испытываем по этому поводу негатив», — рассказали родственники умершего.

Длительная любовная связь с мужем-некрофилом оставила свой отпечаток. В ходе проверки избирательной кампании Соболь выяснилось, что тысячи человек, которые числятся в ее подписных листах, не проживают в указанных квартирах. Десятки из них значатся умершими. Также мертвецы были замечены в подписных листах Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Александра Соловьева, Кирилла Гончарова и Андрея Бабушкина. Полсотни «мертвых душ» обнаружил среди подписей шести кандидатов в Мосгордуму юрист Илья Ремесло. Он отметил, что вместе с волонтерами провел выборочную проверку трехсот подписантов независимых кандидатов. Волонтеры проверяли их имена в социальных сетях, также ходили по квартирам, чтобы выяснить, проживает ли там такой человек.

«Сделано это было искусно все. Менялись, при внесении этих людей в подписные листы, их года рождения на более поздние. Чтобы не привлекать внимание, потому что молодых подписантов редко проверяют на момент умершие они или нет. Мы обнаружили, что еще были искусно изменены их данные. При этом остальные паспортные данные совпадают. Это те люди, которые были похоронены», — говорит юрист Илья Ремесло.

Как выяснилось, число «мертвых душ» в проверенных подписных листах составляет более 20%. То есть каждая пятая подпись принадлежит уже умершему москвичу. Любовь Соболь, не сумев набрать реальные голоса избирателей, решила обмануть тех, ради кого она идет во власть, жителей Москвы. Нарушая закон и не боясь последствий, юрист ОПГ Навального рвется к депутатскому креслу, и как истинный некромант, призывает помощь из загробного мира. Ведь в мире живых сейчас у Соболь практически не осталось единомышленников.