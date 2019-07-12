Глава Сирии обсудил со спецпредом РФ формирование конституционной комиссии

Дамаск, 12 июля. Президент Сирии Башар Асад и специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев провели встречу в Дамаске, об этом сообщила пресс-служба сирийского президента.

В пресс-службе отметили, что Асад и Лаврентьев обсудили усилия, направленные на политическое урегулирование. Особое внимание стороны уделили формированию конституционной комиссии и механизмам ее действия.

«Достигнута договоренность по работе и повышенной координации с обеих сторон», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, Асад и Лаврентьев договорились воспрепятствовать усилиям стран, которые оказывают поддержку террористам и пытаются не допустить политической стабильности в САР.

Вооруженный конфликт в Сирии разгорелся в 2011 году. Правительственные войска страны к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы террористической организации «Исламское государство»1(запрещена в РФ) на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Ранее в МИД РФ указали на продвижение в процессе запуска конституционного комитета Сирии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что 5 июля глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров принял спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена. На встрече в Москве стороны выразили надежду, что созыв комитета будет ускорен.

1 Организация запрещена на территории РФ.