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Бывшего украинского военного задержали в Луганске

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Бывшего украинского военного задержали в Луганске

Луганск, 12 июля. Бывшего украинского военного поймали на территории недействующей военной части в Луганске. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы оборонного ведомства Луганской Народной республики Яков Осадчий.

Он уточнил, что украинца задержали в ходе проверочного рейда сотрудники луганской комендатуры.

«Мероприятия проходили в районе, где до 2014 года размещалась военная часть в/ч А 1973 ВСУ», — рассказал Осадчий.

Задержанный служил в этой части до 2017 года, но уже на территории, подконтрольной Киеву. По данным Осадчего, украинец самостоятельно приехал в Луганск навестить родственников, линию боевого соприкосновения пересек официально через КПВВ «Майорск».

На допросе он не смог внятно объяснить, что же он делал на бывшей территории своей части. В настоящее время луганская комендатура продолжает проверять задержанного на причастность к участию в боевых действиях в составе ВСУ против ЛНР и ДНР, пишет РИА Новости.

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