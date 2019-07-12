Суд в Италии приговорил украинского радикала к 24 годам за убийство журналиста в Донбассе

Павия, 12 июля. Суд Италии приговорил к 24 годам тюрьмы бойца украинского националистического батальона Виталия Маркива за убийство итальянского репортера Андреа Роккелли.

Суд города Павия признал виновным Виталия Маркива в убийстве итальянского репортера Андреа Роккелли, который погиб при минометном обстреле под Славянском 24 мая 2014 года. Вместе с Роккелли погиб его переводчик российский журналист и правозащитник Андрей Миронов.

В момент гибели Миронова и Роккелли рядом с ними находился французский фоторепортер Вильям Рогелон, которому удалось выжить. Французский фотограф стал главным свидетелем в этом деле. По его словам, украинские военные вели прицельный огонь по журналистам, минометным обстрелом командовал Маркив. Судебный процесс осуществлялся при участии присяжных заседателей.

Маркив был итальянскими правоохранителями в июне 2017 года, когда приехал в Италию, чтобы навестить свою мать, которая проживает в Апеннинах. На судебном заседании присутствовали родственники Роккелли, а также представители журналистских организаций и союзов Италии. Кроме того, в зал суда пришел посол Украины в Италии Георгий Чернявский, передает ТАСС.

Напомним, весной 2014 года украинские власти объявили о начале военной операции против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на Украине погибли порядка 13 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.