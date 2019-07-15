ГК СК «Мост» под руководством председателя совета директоров Руслана Байсарова возводит автодорожный мост через реку Амур из Благовещенска в Хэйхэ.

Компания Руслана Байсарова возводит уникальную переправу в Приамурье

В конце мая строители соединили две части трансграничного мостового перехода через Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ, который возводит группа компаний СК «Мост» Руслана Байсарова. По словам экспертов компании, после замыкания пролетного строения самое сложное уже позади, на следующем этапе будут выполнены работы по натяжению вант, бетонированию плиты проезжей части, асфальтированию двухполосной автодороги, установке опор освещения, ограждений и т. п. Все работы идут строго по графику.

Стратегически важный объект

Эксперты единодушны во мнении, что трансграничный мостовой переход через Амур — это стратегически важный объект, который даст импульс для развития экономик близлежащих регионов России и Китая и структурирует торговые потоки на Дальнем Востоке и в провинции Хэйлунцзян. Мост не только удешевит логистику и создаст экономические предпосылки для реализации перспективных инвестпроектов, но и активизирует экспорт российской местной сельхозпродукции.

Поэтому к строительству уникальной переправы привлечено внимание общественности, а в прессе активно обсуждаются ее детали. Известно, что мост будет вантовым с низкими пилонами (экстрадозный), его общая длина составляет чуть больше одного километра. Как объяснили специалисты компании Руслана Байсарова, «канаты вантовых мостов воспринимают в основном вертикальные нагрузки, в то время как канаты экстрадозных обеспечивают горизонтальное предварительное напряжение балки пролетного строения». Одним из достоинств экстрадозных мостов также «является их меньшая подверженность усталостным повреждениям, чем в вантовых». Согласно проекту, планируется установить шесть пилонов и четыре группы вант, в каждой из которых их будет по 16. Переправа не помешает судоходству, высота подмостового габарита судоходных пролетов — 17 метров.

Как отмечают эксперты, по конструкции вантовой системы мост «Благовещенск — Хэйхе» схож с мостовым переходом на остров Русский во Владивостоке, который ГК СК «Мост» возводила к саммиту АТЭС во Владивостоке. Это один из значимых инфраструктурных объектов компании, ставший впоследствии ее визитной карточкой. Технологи холдинга рассказали, что при строительстве мостового перехода в Приамурье используются самые современные материалы. Так, для пролетного строения специалисты выбрали кортеновскую сталь — атмосферостойкую с повышенными антикоррозийными свойствами. При выборе вантовых систем строители отдали предпочтение продукции французской фирмы Freyssinet, зарекомендовавшей себя в других проектах.

Строители с обеих сторон работают в тесном взаимодействии. Регулярно проводятся совместные российско-китайские совещания, на которых обсуждаются технические моменты, ведь, несмотря на то, что мост строится одновременно двумя государствами, важно, чтобы в конечном виде он представлял собой единую конструкцию.

ГК СК «Мост» — проверенный временем партнер

Поначалу пропускная способность переправы «Благовещенск — Хэйхэ» будет составлять около двух-трех тысяч машин в сутки. Особенно ценно то, что транспорт сможет курсировать по нему круглый год. По прогнозам специалистов ГК СК «Мост» Руслана Байсарова, расчетная интенсивность движения к 2035 году составит 8651 прив. авт/сут, при этом примерно 91,8% автомобильного потока — грузовики, 6,6% — легковой транспорт и 1,6% — автобусы.

Поскольку строительство моста — значимый проект не только для дальневосточного региона, но и для всей России, крайне важно, чтобы его возведение происходило без срыва сроков. Именно поэтому строительство было доверено Группе компаний СК «Мост» Руслана Байсарова, имеющей колоссальный опыт в возведении мостов, прокладке тоннелей и дорог различной сложности. Костяк компании, образованной в 1991 году и проверенной временем, составляют бамовцы — в профессиональной среде это является негласным знаком качества. Холдинг объединяет 12 мостостроительных предприятий и три тоннельных подразделения, готовых в течение кратчайшего времени приступить к строительству даже в самых труднодоступных регионах страны.

Среди значимых проектов «Моста» такие, как:

— переустройство железнодорожной колеи на острове Сахалин (на общесетевую ширину колеи 1520 мм);

— прокладка тоннелей для Московского метрополитена;

— строительство железнодорожного моста в Приамурье недалеко от поселка Нижнеленинское.

Кроме того, в конце прошлого года компания Байсарова завершила весь комплекс строительных работ в арктическом порту «Сабетта», являющемся ключевым звеном инвестпроекта «Ямал СПГ (сжиженный природный газ)». Основная его сложность заключалась в том, что стройку приходилось начинать практически с нуля, а навигация, когда можно было доставлять необходимые материалы, очень короткая — с августа по октябрь. Тем не менее строители справились со всеми трудностями, и в настоящее время порт «Сабетта» является лидером среди других российских портов по динамике грузооборота.

Сибирские проекты Байсарова

Еще один проект ГК СК «Мост», принадлежащий Руслану Сулимовичу Байсарову, реализуется в рамках федеральной целевой программы по модернизации БАМа и Транссиба. На границе Иркутской области и Бурятии идет прокладка нового Байкальского тоннеля. В перспективе он должен разгрузить ныне действующий, пропускная способность которого практически полностью исчерпана. По приблизительным подсчетам, ввод нового объекта на участке «Лена — Северобайкальск» позволит перевозить ежегодно до 32,4 млн тонн грузов вместо 13,2 млн тонн.

По мнению экспертов, с технической точки зрения новый Байкальский тоннель — один из непростых объектов. Ситуацию усугубляют суровый сибирский климат, а также неоднородная и «вязкая» скальная порода Байкальского хребта. В настоящее время при строительстве тоннеля задействовано более 400 человек и свыше 100 единиц горно-шахтного оборудования и строительно-дорожных машин.

Кроме того, Тувинская Энергетическая Корпорация, еще одна компания Руслана Байсарова, участвует в реализации крупнейшего инвестпроекта по освоению Элегестского угольного месторождения, в рамках которого в Туве будет проложена первая в регионе железная дорога и построен горно-обогатительный комбинат, а в Хабаровском крае — угольный портовый терминал. Железнодорожная ветка «Элегест — Кызыл — Курагино» является основным логистическим звеном комплексного проекта по освоению Элегестского угольного месторождения. Обеспечив доступ непосредственно к самому месторождению, она свяжет Туву с Красноярским краем и федеральной инфраструктурой.

Как подчеркнул Руслан Байсаров, ранее инфраструктурные ограничения, связанные с отсутствием дорог, препятствовали развитию многих проектов в области добычи полезных ископаемых в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Благодаря развитию транспортной инфраструктуры регионы смогут активнее интегрироваться в экономику России и конкурировать на равных с зарубежными партнерами.