Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 12 июля.

Адвокатам россиянки удалось добиться отмены трехмесячного пребывания в США после окончания срока и выхода на свободу 25 октября. Бутина сможет вернуться в Россию 26 октября.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников подал в отставку — Михаил Развожаев временно занял пост. 12 июля — траур по жертвам наводнений в Иркутской области. Пожар на ТЭЦ «Северная» в Мытищах полностью ликвидирован. Путин и Зеленский впервые поговорили. События дня. ФАН-ТВ.

Энергоблок №4 Белоярской атомной электростанции отключился от сети после срабатывания автоматического защитного механизма. Энергоблок №4 Белоярской АЭС отключился после срабатывания защитного механизма.

Эксперты назвали траву, которая способна побороть более 50 болезней. Ученые назвали траву, лечащую более 50 болезней.

Бари Алибасов показал лекарства, которые принимает после отравления жидкостью для чистки труб «Крот». Алибасов опубликовал видео после скандала в эфире Первого канала.

Первая партия компонентов зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 поступила в Турцию, об этом сообщило Минобороны Турции. Начались поставки российских С-400 в Турцию.

Замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины рассказал о состоянии Житомирского бронетанкового завода. В СНБО Украины сообщили об ужасной ситуации на Житомирском бронетанковом заводе.

Подпись скончавшегося жителя 43-го округа Москвы Анатолия Ткаченко появилась в избирательных бюллетенях. Семьи умерших москвичей не знают, как подписи их родных попали в подписные листы Соболь.

Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак пригрозил вновь провести украинские корабли через Керченский пролив. Клинцевич предостерег Украину от новой попытки направить корабли в Керченский пролив.

Замминистра обороны РФ Андрей Картаполов в интервью ФАН рассказал о храме Победы и отношении мира к российской армии. Замминистра обороны Картаполов рассказал, зачем Армия России строит храм Победы.