Тбилиси, 12 июля. Грузинские виноделы устроили акцию протеста у Гомборского перевала после нецензурного высказывания генерального директора телеканала «Рустави 2» Николоза Гварамии относительно местных вин и минеральной воды.

Как передает телекомпания «Имеди», виноделы вышли на митинг, требуя извинений от Гварамии. Они на полчаса перекрыли дорогу и грозятся приехать к зданию грузинского телеканала. Один из участников акции Александр Хуцишвили заявил, что гендиректор «Рустави 2» «оскорбил своей бранью всю Грузию».

Гендиректор телеканала «Рустави 2» Николоз Гварамия в прямом эфире пригрозил «помочиться» в вино и боржоми для того, чтобы отомстить производителям, поставляющим продукцию на территорию РФ.

«Да и черт с этими боржоми и с вином! Да я мочился во все это! Мне все равно! Мы страна или торговый объект?» — сказал он.

Соведущая Гварамии попыталась его успокоить, но тот, используя нецензурную лексику, призвал грузинских производителей экспортировать продукцию не в РФ, а на Украину.

Громкий скандал вокруг грузинского телеканала «Рустави 2» разразился после того, как телеведущий Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес президента России, напоминает «360». К зданию телеканала пришли местные жители, возмущенные скандальным поведением журналиста. Федеральное агентство новостей подготовило специальный материал о реакции российских журналистов на выходку Габунии.

В эфире НСН руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе прокомментировал скандальный инцидент с грузинским журналистом. Он заявил, что безобразно повел себя один человек, а при этом стыдно всему народу.

Напомним, на территории Грузии 20 июня начались массовые беспорядки, после чего президент РФ Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в страну с 8 июля. Большинство экспертов сошлись во мнении, что за протестами в Тбилиси стоят Соединенные Штаты. Об этом свидетельствует неоднозначное высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера. Он ранее заявил, что республика «в один прекрасный день может проснуться и найти не 20%, а 100% оккупированных территорий». Также в Грузии работает фонд «Свободная Россия». Он на деньги Вашингтона ведет антироссийскую деятельность. На территории республики, кроме того, действует Агентство США по международному развитию.