Украинский матерщинник подложил свинью Зеленскому антироссийским видео

Омерзительному примеру грузинского журналиста Георгия Габунии последовал его украинский коллега Артем Овдиенко, который запустил флешмоб с нецензурной бранью в адрес президента России. Особенно отвратительно, что похабный матерный монолог украинского телеведущего последовал на следующий день после первого телефонного разговора президентов РФ и Украины, сам факт которого был воспринят наблюдателями со сдержанным оптимизмом.

Мерзкую провокационную выходку Овдиенко Федеральному агентству новостей прокомментировал блогер и общественник, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

«Дурной пример заразителен, это не ново. В очередные «герои дня» рвется украинский журналист, телеведущий «24 канала» Артем Овдиенко, — говорит Вадим. — Он, весь такой довольный собой, опубликовал у себя в Facebook хамский ролик из студии канала, в котором анонсировал телемост Украина — Грузия. Все бы ничего, хотят общаться — это их дело, но каналом, в поддержку которого он высказался, оказался скандальный «Рустави-2». И тут же изо рта этого украинского «товарища» полилось хамство по примеру Габунии, да еще в похожих выражениях».

Это натуральная провокация, если вспомнить, что накануне Владимир Путин и Владимир Зеленский провели первые телефонные переговоры, говорит собеседник ФАН.

«Только начали налаживать контакт, и вот так, сразу, украинский журналист подкладывает свинью Зеленскому, — говорит член совета при ГД. — По-хорошему, президенту Украины сейчас стоит извиниться за поведение этого хама, но вряд ли это произойдет. У Зеленского на носу выборы, а с радикалами он откровенно заигрывает. Что же выберет Владимир Александрович? Пожалуй, это первый тест на зрелость и первый по-настоящему трудный выбор, который придется сделать президенту Украины. Либо идти на поводу украинских радикалов, даже ценой потери возможного диалога с Россией, либо, наконец, послать провокаторов и хамов к черту, возможно лишиться их поддержки на выборах, но сделать впервые в жизни мужественный и правильный поступок. Посмотрим, какой выбор сделает Владимир Зеленский», — резюмировал Вадим Манукян.

Отметим, в эти минуты начинается телемост Россия — Украина из студии ВГТРК. Провокация украинского телеведущего, без сомнения, имела целью также сорвать это мероприятие.