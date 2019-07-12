Соловьев посоветовал Яшину заняться мертвецами в подписных листах, а не парками Москвы

Москва, 12 июля. Илье Яшину следует заняться покойниками, «автографы» которых оказались в подписных листах «независимых кандидатов» в депутаты Мосгордумы, а не столичными парками. С таким советом к Яшину обратился телеведущий Владимир Соловьев.

Ранее член Общественной палаты РФ Илья Ремесло представил доказательства фальсификаций подписей, собранных в поддержку кандидатов в Мосгордуму от ОПГ блогера Алексея Навального. По словам общественника, только среди изученных 300 автографов в поддержку юриста ФБК Любови Соболь, а также Дмитрия Гудкова, Александра Соловьева и других «оппозиционеров» 50 принадлежат давно умершим людям.

Как передает «Царьград», Владимир Соловьев отметил, что Яшин, Соболь и другие «независимые от законов РФ» кандидаты использовали для заполнения своих подписных листов «левые данные» в числе прочих «хитрых приемов». Именно поэтому, отметил телеведущий, среди поданных в столичный избирком подписей оказались покойники.

«Мне кажется, что полетят судебные иски от родственников давно умерших «сторонников» избирательной кампании «коллективного Яшина». Вот на чем должен сосредоточиться Илюша, а не завоеванием парков центра Москвы заниматься», — написал Владимир Соловьев в своем telegram-канале.

Напомним, Илья Ремесло на пресс-конференции, посвященной подготовке к выборам в столичную думу, рассказал об обнаруженных фактах фальсификаций в подписных листах. Он отметил, что проверка заполненных бюллетеней по соцсетям и квартирам показала, что половина «подписавшихся» за оппозиционных кандидатов москвичей давно мертвы, а трети «сторонников» и вовсе не существует.

Он также показал фотографии могил скончавшихся москвичей, «автографы» которых были обнаружены в подписных листах. Ремесло рассказал, что Соболь меняла даты рождения некоторым из умерших, а сотрудники штаба Гудкова меняли паспортные данные так, чтобы можно было проверить действительность паспорта, но нельзя уточнить личность его обладателя.

В комментарии Nation News вдова умершего пять лет назад москвича сообщила, что была поражена «участием» покойного супруга в избирательной кампании кандидатов от ОПГ Навального. В комментарии Федеральному агентству новостей семья еще одного скончавшегося жителя столицы рассказала, что не знает, как подпись покойника появилась в избирательных бюллетенях Соболь.

Напомним, правоохранительные органы Москвы нашли «тайный штаб», где фальсифицировали подписи в поддержку Любови Соболь. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место по заявлению друга хозяина жилища, где, предположительно, «рисовали» автографы и обнаружили троих людей, изготовлявших подписи в пользу юриста ФБК. Позже один из задержанных рассказал, что им нужно было заполнять по 40 подписных листов в день на троих. По его словам, за смену им платили по две тысячи рублей.

Московский избирком начал проверку подписей, которые сдали кандидаты в депутаты Мосгордумы.